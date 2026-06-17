Relegation Schwarzwald/Zollern: TSV Benzingen kommt weiter

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In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern.

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Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt. __________________ Das ist die Relegation In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt. __________________ Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Vier Spiele stehen dabei an.



1. Runde Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr in Dunningen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter der Kreisliga A4 am Donnerstag, 11.06.2026, um 19 Uhr in Renquishausen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet. Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr SV Heiligenzimmern Heiligenzim. SV Böttingen SV Böttingen 3 1 Abpfiff Der SV Heiligenzimmern hat das Relegationsspiel in Dunningen mit 3:1 gegen den SV Böttingen gewonnen und damit das Ticket für die nächste Runde gelöst. Für den SV Böttingen ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann ideal für den SV Heiligenzimmern. Bereits in der 5. Minute brachte Jonas Huber seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Max Schäfer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel meldete sich der SV Böttingen zurück. Michael Auer verkürzte in der 56. Minute auf 1:2 und ließ die Hoffnung auf eine Wende wieder aufleben. Die Begegnung blieb damit offen, ehe Heiligenzimmern erneut zuschlug. In der 73. Minute stellte Fabian Huber den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Böttingen gelang in der Schlussphase kein weiterer Treffer mehr. --- Do., 11.06.2026, 19:00 Uhr SG Böhringen / FC Dietingen SG Böhringen TSV Benzingen Benzingen 6 n.E. 7 Abpfiff Der TSV Benzingen hat sich im Relegationsspiel in Renquishausen mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen die SG Böhringen/Dietingen durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SG Böhringen/Dietingen ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann mit einem frühen Vorteil für den TSV Benzingen. Kevin Maier verwandelte bereits in der 4. Minute einen Elfmeter zur 1:0-Führung. Die Antwort der SG Böhringen/Dietingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Philip Baur erzielte in der 10. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Halbzeit ging Benzingen erneut in Führung. Johannes Kraus traf in der 44. Minute zum 2:1 und brachte seine Mannschaft mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Lange sah es danach aus, als würde dieser Treffer die Entscheidung bringen. Doch die SG Böhringen/Dietingen kämpfte sich zurück und wurde kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit belohnt. Patrick Rau erzielte in der 88. Minute das 2:2 und rettete seine Mannschaft in die Verlängerung. Dort schlug zunächst wieder der TSV Benzingen zu. Yannick Reiser traf in der 101. Minute zum 3:2. Doch erneut fand die SG Böhringen/Dietingen eine Antwort. Ein Eigentor von Luca Belz in der 105. Minute führte zum 3:3-Ausgleich und sorgte dafür, dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Vom Punkt entwickelte sich ein Krimi, den der TSV Benzingen schließlich mit 7:6 für sich entschied.

--- 2. Runde Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 19 Uhr in Waldmössingen festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet. Heute, 19:00 Uhr SV Heiligenzimmern Heiligenzim. TSV Benzingen Benzingen 1 2 Abpfiff

Im Relegationsspiel in Waldmössingen erwischte der TSV Benzingen die bessere erste Halbzeit und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der 37. Minute brachte Yannik Ipsen den TSV Benzingen mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legten die Benzinger nach: Kevin Maier verwandelte in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Mit diesem Vorsprung ging der TSV Benzingen in die Halbzeitpause und verteidigte die Führung zunächst erfolgreich. Der SV Heiligenzimmern bemühte sich nach dem Seitenwechsel um den Anschluss und wurde dafür belohnt. In der 75. Minute verkürzte Fabian Huber auf 1:2 und sorgte damit noch einmal für Spannung in der Schlussphase. Trotz aller Bemühungen gelang Heiligenzimmern jedoch kein weiterer Treffer mehr. So blieb es beim 2:1-Erfolg des TSV Benzingen. Damit zieht Benzingen in die nächste Runde der Relegation ein, während für den SV Heiligenzimmern die Relegation beendet ist. --- Finale Der Sieger aus dem 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 15.30 Uhr in Straßberg festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A. Sa., 20.06.2026, 15:30 Uhr Vertreter Bezirksliga Sieger 2. Runde 15:30 PUSH ➡ Hier geht es zum Wettbewerb! __________________ Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt. Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr in Wurmlingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt II SG VfL Fluorn / SV Winzeln SG VfL Fluorn 4 n.E. 2 Abpfiff Die SG FC Hardt/Lauterbach II hat das Relegationsspiel in Wurmlingen mit 4:2 nach Elfmeterschießen gegen die SG VfL Fluorn/SV Winzeln gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga A1 gesichert. Für die SG VfL Fluorn/SV Winzeln endet dagegen der Traum vom Aufstieg. Über 90 Minuten lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Duell, in dem keine Seite den entscheidenden Treffer erzielen konnte. Trotz einiger Bemühungen blieb es nach der regulären Spielzeit beim torlosen 0:0. Auch die anschließende Verlängerung brachte keine Entscheidung. Somit musste das Elfmeterschießen über den Ausgang der Partie entscheiden. Dort zeigte die SG FC Hardt/Lauterbach II die besseren Nerven und setzte sich mit 4:2 durch. ➡ Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr in Owingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn Weil./Bitt. SpVgg Leidringen Leidringen 5 n.E. 6

Die SpVgg Leidringen hat das Relegationsspiel in Owingen gegen die SG Weildorf/Bittelbronn mit 6:5 nach Elfmeterschießen gewonnen und damit den Aufstieg in die Kreisliga A2 perfekt gemacht. Für die SG Weildorf/Bittelbronn endet die Saison dagegen mit dem Abstieg aus der Kreisliga A2. In einer ausgeglichenen Partie brachte Nico Hellstern die SG Weildorf/Bittelbronn in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der SpVgg Leidringen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Daniel Ruf erzielte nur drei Minuten später in der 25. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause ging Weildorf/Bittelbronn erneut in Front. Rafael Ferraz traf in der 39. Minute zum 2:1 und stellte die Führung wieder her. Doch auch diesmal fand Leidringen die passende Antwort. Jasper Dee sorgte in der 43. Minute für das 2:2, mit dem beide Mannschaften in die Halbzeit gingen. Da in der zweiten Halbzeit und auch in der Verlängerung kein weiterer Treffer fiel, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort entwickelte sich ein spannender Krimi, in dem die SpVgg Leidringen schließlich die besseren Nerven bewies und sich mit 6:5 durchsetzte.

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Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr in Spaichingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. So., 14.06.2026, 16:00 Uhr SG Erzingen/Roßwangen/Endingen SG Erzingen/Roßwangen/Endingen SC Wellendingen Wellendingen 0 1 Abpfiff

Der SC Wellendingen hat das Relegationsspiel in Spaichingen mit 1:0 gegen die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen gewonnen und sich damit den Aufstieg gesichert. Für die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen endet die Saison dagegen mit dem Abstieg. Lange Zeit sah alles nach einer ausgeglichenen und hart umkämpften Begegnung aus. Beide Mannschaften verteidigten konzentriert. Mit zunehmender Spieldauer wurde deutlich, dass ein einzelner Treffer die Entscheidung bringen könnte. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Verlängerung einstellten, schlug der SC Wellendingen kurz vor Schluss zu. In der 88. Minute erzielte Richard Titer das entscheidende Tor zum 1:0 und sorgte damit für großen Jubel bei seiner Mannschaft. In den verbleibenden Minuten verteidigte Wellendingen den knappen Vorsprung erfolgreich und brachte den Sieg über die Zeit.

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Relegation zur Kreisliga A4

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A4 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr in Nusplingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. So., 14.06.2026, 16:00 Uhr VfL Nendingen Nendingen TSV Geislingen TSV Geisling 4 1 Abpfiff

Der VfL Nendingen hat das Relegationsspiel in Nusplingen mit 4:1 gegen den TSV Geislingen gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga A4 gesichert. Für den TSV Geislingen ist der Traum vom Aufstieg dagegen geplatzt. Nendingen erwischte den besseren Start und ging in der 23. Minute durch Ron Rettenmaier mit 1:0 in Führung. Die Partie blieb jedoch offen, und Geislingen gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich. Patrick Müller traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfL Nendingen zunehmend die Kontrolle. Sedrik Hensle brachte seine Mannschaft in der 55. Minute erneut in Front und stellte auf 2:1. Nur acht Minuten später baute Noel Schmid die Führung auf 3:1 aus und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Alessio Pacella in der 74. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

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Relegation zur Kreisliga B1



Die Relegation um einen Platz in der Kreisliga B1 Schwarzwald/Zollern entfällt.

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Relegation zur Kreisliga B2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B2 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga C2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 13 Uhr in Owingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga B2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga C. Sa., 13.06.2026, 13:00 Uhr SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing TSV Stetten Hechingen Stett. Hech. 3 1 Die SGM Wessingen/Bisingen II/Grosselfingen hat das Relegationsspiel in Owingen mit 3:1 gegen den TSV Stetten Hechingen gewonnen und damit den Klassenerhalt in der Kreisliga B2 gesichert. Für den TSV Stetten Hechingen ist dagegen der Traum vom Aufstieg geplatzt. Die SGM erwischte einen optimalen Start in die Partie. Bereits in der 5. Minute brachte Thomas Faller seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte die SGM nach. Max Kirschbaum erhöhte in der 31. Minute auf 2:0 und verschaffte seinem Team damit eine komfortable Ausgangslage für den zweiten Durchgang. In der 50. Minute sorgte Moritz Kleinmann mit dem Treffer zum 3:0 bereits für eine Vorentscheidung. Der TSV Stetten Hechingen gab sich jedoch nicht auf und kam in der 75. Minute durch Dominic Ilgner zum 1:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.

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Relegation zur Kreisliga B3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Kreisliga C3 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 13 Uhr in Spaichingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga B3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga C. So., 14.06.2026, 13:00 Uhr SV Deilingen-Delkhofen SV Dei/Delk FC Suebia Rottweil FC Suebia R. II 1 0 Abpfiff

Der SV Deilingen-Delkhofen hat das Relegationsspiel in Spaichingen mit 1:0 gegen den FC Suebia Rottweil II gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga B3 gesichert. Für die Gäste aus Rottweil ist der Traum vom Aufstieg dagegen geplatzt. In einer umkämpften Begegnung begegneten sich beide Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe. Die Entscheidung fiel schließlich kurz nach dem Seitenwechsel. In der 54. Minute erzielte Thomas Hermle den einzigen Treffer des Spiels und brachte den SV Deilingen-Delkhofen mit 1:0 in Führung. Anschließend versuchte der FC Suebia Rottweil II alles, um noch zum Ausgleich zu kommen und die Partie zu drehen. Der SV Deilingen-Delkhofen verteidigte den Vorsprung jedoch und ließen keinen Gegentreffer zu.

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Relegation zur Kreisliga B4

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga C4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 13 Uhr in Nusplingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga B4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga C. So., 14.06.2026, 13:00 Uhr SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II SV Spaichingen Spaichingen II 3 n.E. 5 Abpfiff

Der SV Spaichingen II hat das Relegationsspiel in Nusplingen gegen die SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II mit 5:3 nach Elfmeterschießen gewonnen und damit den Aufstieg perfekt gemacht. Für die SGM endet die Saison dagegen mit dem Abstieg aus der Kreisliga B4. Lange Zeit deutete vieles auf eine torlose Begegnung hin. Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Duell, in dem sich die Defensivreihen zunächst durchsetzten. Erst in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf. In der 84. Minute brachte Mamadou Ndiaye den SV Spaichingen II mit 1:0 in Führung und ließ die Gäste bereits vom Aufstieg träumen. Die SGM gab sich jedoch nicht geschlagen und rettete sich in letzter Minute in die Verlängerung. Sebastian Braun traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich und sorgte für großen Jubel bei seiner Mannschaft. Da in der Verlängerung keine weitere Entscheidung fiel, musste das Elfmeterschießen über Aufstieg und Abstieg entscheiden. Dort behielt der SV Spaichingen II die besseren Nerven und setzte sich mit 5:3 durch.

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