Relegation Schwarzwald/Zollern: Hardt/Lauterbach und Leidringen siegen

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr in Dunningen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter der Kreisliga A4 am Donnerstag, 11.06.2026, um 19 Uhr in Renquishausen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der SV Heiligenzimmern hat das Relegationsspiel in Dunningen mit 3:1 gegen den SV Böttingen gewonnen und damit das Ticket für die nächste Runde gelöst. Für den SV Böttingen ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann ideal für den SV Heiligenzimmern. Bereits in der 5. Minute brachte Jonas Huber seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Max Schäfer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel meldete sich der SV Böttingen zurück. Michael Auer verkürzte in der 56. Minute auf 1:2 und ließ die Hoffnung auf eine Wende wieder aufleben. Die Begegnung blieb damit offen, ehe Heiligenzimmern erneut zuschlug. In der 73. Minute stellte Fabian Huber den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Böttingen gelang in der Schlussphase kein weiterer Treffer mehr. ---

Der TSV Benzingen hat sich im Relegationsspiel in Renquishausen mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen die SG Böhringen/Dietingen durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SG Böhringen/Dietingen ist die Relegation dagegen beendet.

Die Partie begann mit einem frühen Vorteil für den TSV Benzingen. Kevin Maier verwandelte bereits in der 4. Minute einen Elfmeter zur 1:0-Führung. Die Antwort der SG Böhringen/Dietingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Philip Baur erzielte in der 10. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Halbzeit ging Benzingen erneut in Führung. Johannes Kraus traf in der 44. Minute zum 2:1 und brachte seine Mannschaft mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Lange sah es danach aus, als würde dieser Treffer die Entscheidung bringen. Doch die SG Böhringen/Dietingen kämpfte sich zurück und wurde kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit belohnt. Patrick Rau erzielte in der 88. Minute das 2:2 und rettete seine Mannschaft in die Verlängerung.

Dort schlug zunächst wieder der TSV Benzingen zu. Yannick Reiser traf in der 101. Minute zum 3:2. Doch erneut fand die SG Böhringen/Dietingen eine Antwort. Ein Eigentor von Luca Belz in der 105. Minute führte zum 3:3-Ausgleich und sorgte dafür, dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Vom Punkt entwickelte sich ein Krimi, den der TSV Benzingen schließlich mit 7:6 für sich entschied.

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2. Runde

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 19 Uhr in Waldmössingen festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.