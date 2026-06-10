Relegation: Schoofs rettet Bedburg-Hau, Kemper-Show für Goch

Die Hinspiele in der Relegation in Kleve-Geldern haben sehr unterschiedliche Ausgangslagen für die Rückspiele am Sonntag geschaffen. Während im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga A zwischen Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau nach einem 2:2 noch alles offen ist, hat sich Concordia Goch im Kampf um den Klassenerhalt mit einem 4:1 gegen TSV Nieukerk II ein klares Polster verschafft.
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Im Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A ist noch keine Vorentscheidung gefallen. SV Bedburg-Hau ging bei Sportfreunde Broekhuysen II durch Simon Schoofs mit 1:0 in Führung (52.), doch nur zwei Minuten später antwortete Erik Hoffmann mit dem 1:1. In der Schlussphase drehte Bernd van Bebber die Partie zugunsten der Gastgeber und traf zum 2:1 (81.). Broekhuysen II war damit nah am Hinspielsieg, ehe Schoofs in der Nachspielzeit erneut Verantwortung übernahm und per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand traf (90.+2). Damit ist vor dem Rückspiel am Sonntag alles offen.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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