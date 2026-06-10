 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation: Schoofs rettet Bedburg-Hau, Kemper-Show für Goch

In der Relegation in Kleve-Geldern enden die Hinspiele mit einem Remis zwischen Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau sowie einem klaren Sieg von Concordia Goch gegen TSV Nieukerk II.

von André Nückel · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser
Sebastian Schoofs (l.) und Simon Kemper.
Sebastian Schoofs (l.) und Simon Kemper. – Foto: Stuppi, Miriam Jägers

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Kreisliga A Kleve/GE
Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE
Kreisliga C1 Kleve/GE
Kreisliga C2 Kleve/GE

Die Hinspiele in der Relegation in Kleve-Geldern haben sehr unterschiedliche Ausgangslagen für die Rückspiele am Sonntag geschaffen. Während im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga A zwischen Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau nach einem 2:2 noch alles offen ist, hat sich Concordia Goch im Kampf um den Klassenerhalt mit einem 4:1 gegen TSV Nieukerk II ein klares Polster verschafft.

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Relegation in Kleve-Geldern

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
2
2
Abpfiff

Im Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A ist noch keine Vorentscheidung gefallen. SV Bedburg-Hau ging bei Sportfreunde Broekhuysen II durch Simon Schoofs mit 1:0 in Führung (52.), doch nur zwei Minuten später antwortete Erik Hoffmann mit dem 1:1. In der Schlussphase drehte Bernd van Bebber die Partie zugunsten der Gastgeber und traf zum 2:1 (81.). Broekhuysen II war damit nah am Hinspielsieg, ehe Schoofs in der Nachspielzeit erneut Verantwortung übernahm und per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand traf (90.+2). Damit ist vor dem Rückspiel am Sonntag alles offen.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kleve-Geldern

  • Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.

Heute, 19:30 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk II
4
1
Abpfiff

Concordia Goch hat im Hinspiel um den Klassenerhalt deutlich vorgelegt. Gegen TSV Nieukerk II geriet die Mannschaft von André Küppers zwar zunächst mit 0:1 in Rückstand (18.), fand danach aber eine klare Antwort. Sebastian Kemper glich zum 1:1 aus (27.), ehe Luca Schaap die Partie noch vor der Pause zum 2:1 drehte (36.). Nach dem Seitenwechsel wurde Kemper zum entscheidenden Mann: Mit seinen weiteren Treffern zum 3:1 (55.) und 4:1 (75.) schnürte er einen Dreierpack und brachte Goch in eine komfortable Ausgangslage. Nieukerk II braucht im Rückspiel am Sonntag nun eine deutliche Steigerung, ansonsten geht es runter in die Kreisliga C.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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