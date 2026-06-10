Relegation: Schoofs rettet Bedburg-Hau, Kemper-Show für Goch

Sebastian Schoofs (l.) und Simon Kemper. – Foto: Stuppi, Miriam Jägers

Die Hinspiele in der Relegation in Kleve-Geldern haben sehr unterschiedliche Ausgangslagen für die Rückspiele am Sonntag geschaffen. Während im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga A zwischen Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau nach einem 2:2 noch alles offen ist, hat sich Concordia Goch im Kampf um den Klassenerhalt mit einem 4:1 gegen TSV Nieukerk II ein klares Polster verschafft.

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