Relegation schon ausgelost

Bei den Vorrundenbesprechungen der Hessen- und Verbandsligen in Grünberg ist die neue Spielzeit weitgehend ohne größere Änderungen auf den Weg gebracht worden. Wie die Osthessen-Zeitung und Torgranate berichteten, bleiben unter anderem die Eintrittspreise unverändert: In der Hessenliga liegt der Basispreis weiterhin bei acht Euro, in der Verbandsliga bei sechs Euro.
Auch organisatorisch bleibt vieles beim bekannten Rahmen. Die Saison endet am 23. Mai, nach der Hinrunde im Dezember geht es am 20. Februar weiter. Vorgesehen sind zudem zwei englische Wochen im August und September.
Eine Besonderheit gab es dennoch: Die Relegation zur Hessenliga wurde bereits außergewöhnlich früh ausgelost. Der Vertreter der Hessenliga tritt zunächst auswärts beim Vizemeister der Verbandsliga Nord an, im zweiten Halbfinale empfängt der Vizemeister der Verbandsliga Mitte den Vertreter aus der Verbandsliga Süd.
Beim Abstiegsmodus bleibt es ebenfalls beim bekannten Modell. In der Hessenliga sind mindestens zwei und maximal fünf Absteiger möglich – abhängig davon, wie viele hessische Vereine aus der Regionalliga Südwest absteigen. Das Team unmittelbar vor den direkten Abstiegsplätzen geht wie bisher in die Relegation mit den Verbandsliga-Vizemeistern.
Sportlich eröffnet der KSV Baunatal die neue Hessenliga-Saison. Die Mannschaft aus Nordhessen gastiert am Freitag, 31. Juli, um 19.30 Uhr beim SV Rot-Weiß Hadamar. Neu ist eine Änderung bei der Spieltagsgestaltung. Die Heimvereine dürfen künftig grundsätzlich entscheiden, ob sie ihre Heimspiele samstags oder sonntags austragen möchten. Einzelne Verlegungen bleiben nach Absprache mit dem jeweiligen Gegner weiterhin möglich.