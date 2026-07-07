Relegation schon ausgelost Neue Hessenliga-Saison nimmt Form an von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Bei den Vorrundenbesprechungen der Hessen- und Verbandsligen in Grünberg ist die neue Spielzeit weitgehend ohne größere Änderungen auf den Weg gebracht worden. Wie die Osthessen-Zeitung und Torgranate berichteten, bleiben unter anderem die Eintrittspreise unverändert: In der Hessenliga liegt der Basispreis weiterhin bei acht Euro, in der Verbandsliga bei sechs Euro.

Auch organisatorisch bleibt vieles beim bekannten Rahmen. Die Saison endet am 23. Mai, nach der Hinrunde im Dezember geht es am 20. Februar weiter. Vorgesehen sind zudem zwei englische Wochen im August und September. Relegation steht bereits fest Eine Besonderheit gab es dennoch: Die Relegation zur Hessenliga wurde bereits außergewöhnlich früh ausgelost. Der Vertreter der Hessenliga tritt zunächst auswärts beim Vizemeister der Verbandsliga Nord an, im zweiten Halbfinale empfängt der Vizemeister der Verbandsliga Mitte den Vertreter aus der Verbandsliga Süd.