Relegation: Schacht 11 steigt auf, Post SV erobert Bottrop

Schacht 11 darf jubeln. – Foto: David Zimmer

Die Relegation in Oberhausen hat den ersten Aufsteiger hervorgebracht und ein weiteres Duell offen gehalten. Post SV Oberhausen gewann das Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A bei Fortuna Bottrop II mit 2:1 und hat damit vor dem Rückspiel am Mittwoch zuhause einen kleinen Vorteil. In der Relegation zur Kreisliga B machte Schacht 11 Bottrop nach dem 5:1 im Hinspiel auch das Rückspiel zu einem Spektakel und steigt nach einem 5:4 bei SG Oberhausen 92 auf.

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