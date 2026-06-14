Relegation: Schacht 11 steigt auf, Post SV erobert Bottrop

Die Relegation in Oberhausen hat den ersten Aufsteiger hervorgebracht und ein weiteres Duell offen gehalten. Post SV Oberhausen gewann das Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A bei Fortuna Bottrop II mit 2:1 und hat damit vor dem Rückspiel am Mittwoch zuhause einen kleinen Vorteil. In der Relegation zur Kreisliga B machte Schacht 11 Bottrop nach dem 5:1 im Hinspiel auch das Rückspiel zu einem Spektakel und steigt nach einem 5:4 bei SG Oberhausen 92 auf.
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Schacht 11 Bottrop – SG Oberhausen 92 5:1
Schacht 11 Bottrop: Maximilian Rosch, Fabian Kemper (65. Marvin Miguel Chaberny), Jan Köppel, Serhii Vylka, David Konietzny, Jonas Westerhoff (53. Ibrahim Kekec), Emrullah Ceper, Niko Gortsas, Jamal Joachim Kropf (46. Hassan El-Moussa), Miguel Goralczyk (61. Philipp Julian Plöger), Marcel Rene Lachmanski (65. Tolunay Ceper) - spielender Co-Trainer: Maximilian Rosch - Co-Trainer: Karl Kukuczka - Trainer: Jan Christoph Meier
SG Oberhausen 92: Radonane Boudjaj, Stefan Schenk, Rico Klotz, Dominik Uding, Kevin Uding, Christopher Werner, Hassan Mustafa, Joode Hesso, Hussein Alhamdan - Trainer: Sebastian Bode
Schiedsrichter: Karsten Horstmann (Oberhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Niko Gortsas (6.), 2:0 David Konietzny (18.), 3:0 Marcel Rene Lachmanski (27.), 3:1 Kevin Uding (40.), 4:1 Niko Gortsas (51.), 5:1 Tolunay Ceper (86.)
Schacht 11 Bottrop hat den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt gemacht - und das mit einem wilden Rückspiel. Nach dem 5:1 im Hinspiel war die Ausgangslage schon klar, dennoch entwickelte sich bei SG Oberhausen 92 ein torreiches Duell. Marcel Rene Lachmanski traf zum 1:0 für Schacht 11 (15.), ehe die Gastgeber nach der Pause durch Stefan Schenk (52.) und Hussein Alhamdan (53.) drehten. Danach legten Hassan El-Moussa (59.), Marvin Miguel Chaberny (72.), Chris Sabalczyk (75.) und Ibrahim Kekec (85.) für Bottrop nach. Zwei Treffer von Julian Kleiber (79./90.) änderten nichts mehr am Aufstieg.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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