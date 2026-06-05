Relegation ruft: Köpenicker FC und Teutonia im Fernduell

Köpenicker FC (dunkel) in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

Zwei Spieltage vor Saisonende ist in der Landesliga Staffel 2 noch längst nicht alles entschieden. Meister und Aufsteiger BFC Meteor 06 steht bereits fest, doch dahinter tobt das Rennen um den Relegationsplatz. Aktuell hat der Köpenicker FC die besten Karten, wird aber vom SSC Teutonia weiter verfolgt. Gleichzeitig bleibt der Abstiegskampf hochspannend. Da die letzten drei Mannschaften den Gang in die Bezirksliga antreten müssen, kämpfen Union 06, Fortuna Biesdorf II, Kladow, Liria und Wannsee weiterhin um den Klassenerhalt.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde FC Liria 1985 Berlin FC Liria 12:00 PUSH

Während Stern Marienfelde eine solide Saison in der oberen Tabellenhälfte spielt, steht Liria weiter unter Zugzwang. Die Gäste (Vorletzter) benötigen dringend Punkte, um die Abstiegsplätze hinter sich zu lassen.

Morgen, 14:15 Uhr FSV Hansa 07 Hansa 07 Köpenicker FC KöpenickerFC 14:15 PUSH

Für den Köpenicker FC geht es um die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes. Die Gäste haben die Teilnahme an den Relegationsspielen derzeit in der eigenen Hand, dürfen sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Hansa 07 spielt zwar nur noch um die Platzierung, verfügt jedoch über eine gefährliche Offensive und könnte zum Stolperstein werden.

So., 07.06.2026, 16:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 16:30 PUSH

Türkiyemspor hat sich in der Spitzengruppe etabliert und möchte seinen starken vierten Tabellenplatz verteidigen. Mahlsdorf II will vor eigenem Publikum nachlegen und sich weiter von der unteren Tabellenhälfte absetzen. Die Gäste gehen aufgrund ihrer konstanten Saisonleistung leicht favorisiert ins Spiel.

So., 07.06.2026, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia BFC Meteor 06 Meteor 06 11:00 PUSH

Teutonia benötigt jeden Punkt, um den Druck auf den Köpenicker FC aufrechtzuerhalten. Allerdings wartet mit Meister Meteor die schwierigste Aufgabe der Liga. Die Gäste haben ihre Dominanz in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt und wollen ihre starke Bilanz weiter ausbauen.

Internationale II kann relativ entspannt in die Begegnung gehen. Anders sieht es bei Fortuna Biesdorf II aus. Die Gäste befinden sich weiterhin mitten im Abstiegskampf und benötigen jeden Zähler. Für Fortuna könnte die Partie bereits richtungsweisenden Charakter besitzen.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr SF Kladow SF Kladow FV Wannsee FV Wannsee 13:00 PUSH

Im direkten Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die es um alles geht. Kladow besitzt derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und könnte mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Wannsee benötigt dagegen dringend einen Erfolg, um die Hoffnung auf den Ligaverbleib am Leben zu halten.

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf SC Union 06 SC Union 06 14:00 PUSH

Hermsdorf möchte die Saison mit einem positiven Heimauftritt abrunden. Union 06 kämpft dagegen weiter gegen den Abstieg und braucht jeden Punkt. Die Gäste reisen deshalb mit deutlich größerem Druck an als die Hausherren.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 15:00 PUSH