 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Relegation ruft: Köpenicker FC und Teutonia im Fernduell

Der 29.Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Vorschau - Fünf Teams im Abstiegskampf

von far · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Köpenicker FC (dunkel) in Aktion
Köpenicker FC (dunkel) in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Zwei Spieltage vor Saisonende ist in der Landesliga Staffel 2 noch längst nicht alles entschieden. Meister und Aufsteiger BFC Meteor 06 steht bereits fest, doch dahinter tobt das Rennen um den Relegationsplatz. Aktuell hat der Köpenicker FC die besten Karten, wird aber vom SSC Teutonia weiter verfolgt. Gleichzeitig bleibt der Abstiegskampf hochspannend. Da die letzten drei Mannschaften den Gang in die Bezirksliga antreten müssen, kämpfen Union 06, Fortuna Biesdorf II, Kladow, Liria und Wannsee weiterhin um den Klassenerhalt.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
12:00

Während Stern Marienfelde eine solide Saison in der oberen Tabellenhälfte spielt, steht Liria weiter unter Zugzwang. Die Gäste (Vorletzter) benötigen dringend Punkte, um die Abstiegsplätze hinter sich zu lassen.

Morgen, 14:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
14:15

Für den Köpenicker FC geht es um die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes. Die Gäste haben die Teilnahme an den Relegationsspielen derzeit in der eigenen Hand, dürfen sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Hansa 07 spielt zwar nur noch um die Platzierung, verfügt jedoch über eine gefährliche Offensive und könnte zum Stolperstein werden.

So., 07.06.2026, 16:30 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
16:30

Türkiyemspor hat sich in der Spitzengruppe etabliert und möchte seinen starken vierten Tabellenplatz verteidigen. Mahlsdorf II will vor eigenem Publikum nachlegen und sich weiter von der unteren Tabellenhälfte absetzen. Die Gäste gehen aufgrund ihrer konstanten Saisonleistung leicht favorisiert ins Spiel.

So., 07.06.2026, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
11:00

Teutonia benötigt jeden Punkt, um den Druck auf den Köpenicker FC aufrechtzuerhalten. Allerdings wartet mit Meister Meteor die schwierigste Aufgabe der Liga. Die Gäste haben ihre Dominanz in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt und wollen ihre starke Bilanz weiter ausbauen.

So., 07.06.2026, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
12:30

Internationale II kann relativ entspannt in die Begegnung gehen. Anders sieht es bei Fortuna Biesdorf II aus. Die Gäste befinden sich weiterhin mitten im Abstiegskampf und benötigen jeden Zähler. Für Fortuna könnte die Partie bereits richtungsweisenden Charakter besitzen.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
13:00

Im direkten Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die es um alles geht. Kladow besitzt derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und könnte mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Wannsee benötigt dagegen dringend einen Erfolg, um die Hoffnung auf den Ligaverbleib am Leben zu halten.

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
14:00

Hermsdorf möchte die Saison mit einem positiven Heimauftritt abrunden. Union 06 kämpft dagegen weiter gegen den Abstieg und braucht jeden Punkt. Die Gäste reisen deshalb mit deutlich größerem Druck an als die Hausherren.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
15:00

Im Mittelfeldduell geht es vor allem um eine möglichst gute Abschlussplatzierung. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt praktisch gesichert und können befreit aufspielen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine offene Begegnung zweier offensiv ausgerichteter Teams freuen.

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