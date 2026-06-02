Relegation: Rollt Germanias Offensive auch auf Oberliederbacher Rasen?

Wer jubelt am Mittwochabend? Die SG Oberliederbach (l.) oder die SG Germania (r.)? – Foto: Marcel Lorenz/Pia Pfeifer

Liederbach/Wiesbaden. Kaum ist die Saison beendet, geht es für zwei heimische Top-Performer in den Kreisoberligen (KOL) schnell weiter: Von diesem Mittwoch an starten die beiden Vizemeister SG Germania (KOL Wiesbaden) und SV Walsdorf (KOL Rheingau-Taunus) in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Wiesbaden. Während Walsdorf auf die SG Villmar (KOL Limburg-Weilburg) trifft, muss die Germania bei der SG Oberliederbach (KOL Main-Taunus) am Mittwoch (20 Uhr, der Wiesbadener Kurier überträgt im Livestream ) ran.

125 Tore, davon 43 von Liga-Schützenkönig Ivan Rebic – Offensive können die Kicker von der Wiesbadener Waldstraße. Wie stehen für sie die Chancen, den Main-Taunus-Club jeweils hinter sich zu lassen? „Ich habe mir die Mannschaft am Sonntag gegen FC Schwalbach angesehen (6:0 für die Oberliederbacher). Das war natürlich kein Gegner für sie“, sagt Germania-Trainer Stefan Kühne. „Ich konnte aber trotzdem gute Eindrücke sammeln“, sah der Ex-Profi auch eine Mannschaft mit mehreren sehr guten Spielern drin. „Es wird zunächst ein Abtasten gegen eine gute Mannschaft, aber die größte Schwierigkeit könnte der Rasenplatz sein, den wir halt nicht gewohnt sind.“ Aber seine Jungs bräuchten sich nicht verstecken, weiß der 45-Jährige.

Die Chancen, aufzusteigen, schätzt Kühne „Fifty-fifty“ ein, wenn die Jungs stets an ihre Leistungsgrenze gingen. Überhaupt rechnet der Coach insgesamt mit Spielen auf Augenhöhe. Er und sein Co-Trainer Orkan Yurtseven verweisen auf ein hochmotiviertes und bestens vorbereitetes Team. In der Gruppenliga würden die Übungsleiter angesichts feststehender Neuzugänge und der Zusagen aus dem aktuellen Aufgebot gute Chancen sehen, sich ungeachtet der in der Regel fünf Absteiger zu behaupten. Am Mittwoch sind bei der Germania jedenfalls alle Mann an Bord.

Danaci-Ersatz in Topform

Die SG Oberliederbach muss hingegen auf seinen Topstürmer Emre Danaci (wechselt im Sommer zum VfB Unterliederbach) verzichten, der nunmehr seit Wochen mit einem Bänderriss ausfällt und erst kürzlich die Krücken ablegen durfte. Mit Jonas Bucht hat die SGO einen weiteren Ausnahmespieler, vor dem auch Kühne warnt. Zuletzt erzielte der Youngster, der künftig für die TuS Hornau auflaufen wird, zwei direkte Freistoßtore beim 6:0 gegen den FC Schwalbach. Zeitgleich läuft der 34-jährige Danaci-Ersatz Florian Joerss zu Bestform auf und erzielte in den vergangenen fünf Partien zehn Tore.

Merz: "Mannschaft hat das Ziel aufzusteigen"

"Die Mannschaft hat das Ziel, den Aufstieg zu schaffen", betont Oberliederbachs Sportlicher Leiter Tobias Merz, der sich der schwere der Aufgabe allerdings auch bewusst ist: "Heidemann, Necmi Gür und Rebic kennt man ja auch aus höheren Ligen. Da wird eine Truppe kommen, die mit einer gewissen Erfahrung gespickt ist. Wir werden alles dafür tun, die Kreise von Gür und Rebic einzuengen."