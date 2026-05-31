Relegation Rheinhessen/Nahe: Bezirksligisten hoffen auf FKP

REGION. Einen großen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel ist der Fußball der Region. Zwar fielen zahlreiche Entscheidungen, doch in höheren Amateurklassen geht’s jetzt erst richtig los.
Die FCK-Amateure steigen nach dem 5:0 gegen Absteiger FV Eppelborn als Meister auf, der FK Pirmasens geht in die Relegation gegen die Zweiten aus Hessenliga (FC Eddesheim) und Oberliga Baden-Württemberg (VfR Mannheim), die den vierten Aufsteiger innerhalb einer Dreierrunde ermitteln. Es startet Donnerstag das Duell zwischen Mannheim und Eddesheim. Weiter geht es voraussichtlich Sonntag: Gewinnt der Baden-Württemberg-Vize das erste Spiel, erwarten die Eddersheimer dann den FKP. Ansonsten hat der RPS-Zweite Heimrecht gegen Mannheim.
Auf einen Pirmasenser Erfolg hofft man in Ludwigshafen und eine Klasse darunter in Bretzenheim. Nur wenn die Pfälzer aufsteigen, bleibt die Arminia in der Oberliga und es steigen nur der FV Dudenhofen und der SC Idar in die Verbandsliga Südwest ab.
Dort zittert die TSG Bretzenheim. Die Mainzer müssen zum einen auf den günstigsten Oberliga-Fall bauen, zum anderen darauf, dass TB Jahn Zeiskam im Aufstiegsrennen nachzieht. Der Anfang ist gemacht: Der Jahn bezwang mit 5:0 Saarland-Vertreter FSV Jägersburg, der am Mittwoch auf Rot-Weiß Wittlich treffen. Die Entscheidung fällt Sonntag im Rheinland. Also: Nur wenn FKP und Zeiskam aufsteigen, steigt Bretzenheim nicht ab.
In der Landesliga Ost hat der VfR Grünstadt das Finale um den Titel gewonnen. Nach Verlängerung hieß es 4:2 gegen den SV Büchelberg, der wiederum nun gegen die SG Meisenheim den dritten Aufsteiger in die Verbandsliga ermittelt. Zunächst am Dienstag um 19 Uhr in Büchelberg, das Rückspiel steigt Samstag (15 Uhr) in Desloch.
Ein Stückchen den Glan entlang hat der FC Schmittweiler-Callbach im langen Nachsitzen das Ticket für die neu einzuteilenden Landesligen gelöst. Im Elfmeterschießen gegen Ost-Vertreter DJK Schifferstadt behielten alle FC-Schützen die Nerven und sorgten für das 8:6. Die Pfälzer steigen als siebtes Team in die Bezirksliga ab, falls Bretzenheim aus der Verbandsliga kommt.
Die SG Portuguesa Kaiserslautern hat das Entscheidungsspiel um den Westpfalz-Titel gegen Landesliga-Rückkehrer SV Nantz-Dietschweiler verloren und auch das erste Duell um den Landesliga-Aufstieg mit 1:5 gegen den SC Idar II. Im Rückspiel am Donnerstag um 15 Uhr reicht dem Nahe-Team ein Remis.
Den entscheidenden Schritt in die Landesliga hat die TuS Marienborn II bereits gemacht. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel gewann die Reserve auch an der Kirschhecke gegen den SV Geinsheim mit 3:0.
In den vier Bezirksligen im SWFV sind drei Absteiger in Rheinhessen, Nahe und Vorderpfalz sowie vier in der Westpfalz gesetzt. Die vier Tabellen-13. ermitteln drei oder vier weitere Absteiger, um zur kommenden Runde auf die Sollstärke von viermal 16 zu kommen.
Der VfR Nierstein hatte im Vorlauf das rheinhessische Duell um Bezirksliga-Platz zwölf 0:5 gegen den VfL Gundersheim verloren und trifft Dienstag (19.45 Uhr) im ersten Qualifikationsspiel auf den Vorderpfalz-13., Ludwigshafener SC. Schon am Montag (19 Uhr) hat es der SV Katzweiler (Westpfalz) mit Nahe-Vertreter Spvgg. Nahbollenbach zu tun. Die beiden Verlierer steigen definitiv ab. Von den zwei Gewinnern, die sich anschließend gegenüberstehen, ist der Verlierer ebenfalls raus. Der Gesamtsieger bleibt nur Bezirksligist, falls die TSG Bretzenheim Verbandsligist bleibt.
Vor 74 Jahren war der FV Budenheim aus der damaligen Bezirksliga Mainz-Kreuznach abgestiegen, da er sich als Tabellenzehnter nicht für die neue Bezirksliga Rheinhessen qualifizieren konnte. Kurz vor der aktuellen Strukturreform nächstes Jahr hat sich der FVB in der Bezirksliga zurückgemeldet. Mit 3:0 (Tore: Leon Brunetti, Konstantin Ziegler und Dominik Müller per Eigentor) sowie 1:0 (Ziegler) gegen die TSG Pfeddersheim II entschied das Team von Björn Miehe die Relegation.
Nach dem 2:4 in Buhlenberg unterlag der VfL Simmertal auch das Rückspiel auf eigenem Platz gegen den Zweiten aus dem Kreis Birkenfeld mit 0:2 und verpasste damit die direkte Rückkehr in die Bezirksliga.
Im ersten Aufstiegsspiel trennten sich die TSG Drais und Alemannia Waldalgesheim II 1:1 (0:0). In einer turbulenten Schlussphase brachte Fabian Bader die Mainzer in Führung (80.), nur sechs Minuten später glich Nino Fuchs aus. Das Rückspiel an der Waldstraße steigt Mittwoch (19.30 Uhr). Bei Punktgleichheit käme es zum dritten Duell am Sonntag in Ingelheim.
Durch Treffer von Leon Sulzbach (55.), Eric Sommer (83.) und Tim Baumgärtner (86.) hatte der TuS Roxheim den FSV Bretzenheim im ersten Relegationsspiel mit 3:0 bezwungen. Im Rückspiel ging es wesentlich ausgeglichener zur Sache. Matthias Münch (4.), Nico Wolf (27.) und Be von der Weiden (53.) sorgten die die 3:0-Führung, die Jan-Felix Zengerling (56.), Tim Baumgärtner (58.) und Nicolai Spira (77.) ausglichen. Dann Bretzenheims „Finale furioso“: Robert Jakubowski (79., 90.+4, 90.+5) sorgten mit dem 6:3 für ein drittes Duell am Sonntag um 17 Uhr in Guldental.
Die TSG Heidesheim steigt durch die 1:3 (1:1)-Niederlage gegen die SpVgg. Selzen nach sieben Jahren wieder in die C-Klasse ab. Marius Eßer hatte das 0:1 von Kevin Kaestner ausgeglichen, doch Tobias Sum sorgte per Doppelschlag (78. und 90.+1) für die Entscheidung.