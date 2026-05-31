Relegation Rheinhessen/Nahe: Bezirksligisten hoffen auf FKP Auch Entscheidungsrunden in höheren Amateurklassen gehen nun in die heiße Phase: Jubel und Vorfreude am Glan, Torhunger beim FSV Bretzenheim - so ist der Stand. von Philipp Durillo · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

Auf dem Aufstieg des FK Pirmasens ruhen einige Hoffnungen der Fußballer der Region. – Foto: Michael Fink (Archiv)

REGION. Einen großen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel ist der Fußball der Region. Zwar fielen zahlreiche Entscheidungen, doch in höheren Amateurklassen geht’s jetzt erst richtig los.



Regionalliga-Relegation: Alle Augen auf den FKP Die FCK-Amateure steigen nach dem 5:0 gegen Absteiger FV Eppelborn als Meister auf, der FK Pirmasens geht in die Relegation gegen die Zweiten aus Hessenliga (FC Eddesheim) und Oberliga Baden-Württemberg (VfR Mannheim), die den vierten Aufsteiger innerhalb einer Dreierrunde ermitteln. Es startet Donnerstag das Duell zwischen Mannheim und Eddesheim. Weiter geht es voraussichtlich Sonntag: Gewinnt der Baden-Württemberg-Vize das erste Spiel, erwarten die Eddersheimer dann den FKP. Ansonsten hat der RPS-Zweite Heimrecht gegen Mannheim. Verbandsliga: Zeiskam jubelt, TSG zittert Auf einen Pirmasenser Erfolg hofft man in Ludwigshafen und eine Klasse darunter in Bretzenheim. Nur wenn die Pfälzer aufsteigen, bleibt die Arminia in der Oberliga und es steigen nur der FV Dudenhofen und der SC Idar in die Verbandsliga Südwest ab.

Dort zittert die TSG Bretzenheim. Die Mainzer müssen zum einen auf den günstigsten Oberliga-Fall bauen, zum anderen darauf, dass TB Jahn Zeiskam im Aufstiegsrennen nachzieht. Der Anfang ist gemacht: Der Jahn bezwang mit 5:0 Saarland-Vertreter FSV Jägersburg, der am Mittwoch auf Rot-Weiß Wittlich treffen. Die Entscheidung fällt Sonntag im Rheinland. Also: Nur wenn FKP und Zeiskam aufsteigen, steigt Bretzenheim nicht ab.

Relegation zur Verbandsliga: Meisenheim oder Büchelberg In der Landesliga Ost hat der VfR Grünstadt das Finale um den Titel gewonnen. Nach Verlängerung hieß es 4:2 gegen den SV Büchelberg, der wiederum nun gegen die SG Meisenheim den dritten Aufsteiger in die Verbandsliga ermittelt. Zunächst am Dienstag um 19 Uhr in Büchelberg, das Rückspiel steigt Samstag (15 Uhr) in Desloch. Abstieg aus der Landesliga: Schmittweiler gerettet Ein Stückchen den Glan entlang hat der FC Schmittweiler-Callbach im langen Nachsitzen das Ticket für die neu einzuteilenden Landesligen gelöst. Im Elfmeterschießen gegen Ost-Vertreter DJK Schifferstadt behielten alle FC-Schützen die Nerven und sorgten für das 8:6. Die Pfälzer steigen als siebtes Team in die Bezirksliga ab, falls Bretzenheim aus der Verbandsliga kommt.