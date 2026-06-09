Relegation, Regionenliga 1 bis 6 der Frauen: Die Spiele und Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zu den sechs Staffeln der Frauen-Regionenliga.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1. Eine Partie steht dabei an. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 3, wird vergeben. Drei Spiele sind eingeplant. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 4, wird vergeben. Zwei Spiele sind angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5, wird vergeben. Eine Begegnung ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutral Orten gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 6, wird vergeben. Ein Spiel ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
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