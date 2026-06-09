 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation, Regionenliga 1 bis 6 der Frauen: Die Spiele und Termine

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Rel. Fr.-Regionenl.
Baltmannsw.
Jungingen II
FC Rottenburg
Sondelfingen II

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zu den sechs Staffeln der Frauen-Regionenliga.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 1

Es geht um einen Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1. Eine Partie steht dabei an. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 2

Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 3

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 3, wird vergeben. Drei Spiele sind eingeplant. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 4

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 4, wird vergeben. Zwei Spiele sind angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SG SV Musbach / Klosterreich
SG SV Musbach / KlosterreichSG SV Musbach II
SG TSV Geisling / SG Vöhringen
SG TSV Geisling / SG VöhringenSG TSV Geisling
15:00

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenberg II
Sieger 1. Spiel
15:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 5

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5, wird vergeben. Eine Begegnung ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutral Orten gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
TSV Sondelfingen
TSV SondelfingenSondelfingen II
15:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 6

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 6, wird vergeben. Ein Spiel ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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