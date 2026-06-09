Relegation, Regionenliga 1 bis 6 der Frauen: Die Spiele und Termine

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zu den sechs Staffeln der Frauen-Regionenliga.

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt. __________________ Das ist die Relegation In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt. __________________ Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 1 Es geht um einen Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1. Eine Partie steht dabei an. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 4

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 4, wird vergeben. Zwei Spiele sind angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 5

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5, wird vergeben. Eine Begegnung ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutral Orten gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.