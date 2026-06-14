Relegation, Regionenliga 1-6 der Frauen: Klare Siege, Verlängerung

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zu den sechs Staffeln der Frauen-Regionenliga.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1. Eine Partie steht dabei an. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht. Die Partie ist aber abgesagt.
Das Spiel wurde abgesagt.
Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Der SV Salamander Kornwestheim ließ dem TSV Mühlhausen/Stuttgart keine Chance und gewann mit 4:1. Bereits in der elften Minute brachte Seila Delalic die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung. Noch schwieriger wurde die Aufgabe für Mühlhausen in der 29. Minute, als Rreze Bytyqi die Rote Karte sah.
Kurz vor der Pause erhöhte Seila Delalic in der 43. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schnürte sie mit ihrem Treffer in der 55. Minute zum 3:0 einen Dreierpack. Paula Schöninger stellte in der 64. Minute auf 4:0. Den Ehrentreffer für den TSV Mühlhausen/Stuttgart erzielte Alyah-Isabel Perez-Angulo in der 79. Minute zum 1:4-Endstand.
Der SV Salamander Kornwestheim zieht damit in die nächste Runde ein, während der TSV Mühlhausen/Stuttgart ausgeschieden ist.
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Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 3, wird vergeben. Drei Spiele sind eingeplant. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Lange sah es nach einem knappen Erfolg für den SV Jungingen II aus. Ella Kürner brachte die Gäste in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Die SGM Hohenmemmingen/Sontheim rettete sich jedoch kurz vor Schluss durch den Treffer von Lisa Krempel in der 88. Minute zum 1:1 in die Verlängerung.
Dort legte Jungingen II nach. In der 95. Minute fiel das 2:1 für die Gäste, ehe sie in der 100. Minute auf 3:1 erhöhten. Hannah Baamann verkürzte in der 115. Minute noch auf 2:3, doch mehr gelang der SGM nicht mehr. Der SV Jungingen II ist damit eine Runde weiter, die SGM Hohenmemmingen/Sontheim ausgeschieden.
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Die SGM AHP I (Pfaffenhofen) setzte sich deutlich mit 4:1 durch. Nach einer Führung des TSV Baltmannsweiler glich Isabel Dienstdorf in der 35. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause drehte sie die Partie mit ihrem Treffer in der 45. Minute zum 2:1.
In der 52. Minute erhöhte Tina Pfeffer auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Isabel Dienstdorf, die in der 90. Minute ihren dritten Treffer des Tages zum 4:1-Endstand erzielte. Damit zieht die SGM AHP I (Pfaffenhofen) in die nächste Runde ein, während der TSV Baltmannsweiler ausgeschieden ist.
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Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 4, wird vergeben. Zwei Spiele sind angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Die SG SV Musbach/Klosterreich II feierte einen klaren 5:2-Erfolg. Bereits in der elften Minute gingen die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung und erhöhten in der 15. Minute auf 2:0. In der 29. Minute fiel das 3:0.
Nach der Pause verkürzte die SG TSV Geisling/SG Vöhringen in der 49. Minute auf 1:3. Musbach/Klosterreich II stellte jedoch in der 53. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte in der 81. Minute auf 5:1. Das letzte Tor des Spiels fiel in der 90. Minute zum 5:2-Endstand.
Mit dem deutlichen Sieg zieht die SG SV Musbach/Klosterreich II in die nächste Runde ein. Für die SG TSV Geisling/SG Vöhringen ist die Relegation beendet.
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Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5, wird vergeben. Eine Begegnung ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutral Orten gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 6, wird vergeben. Ein Spiel ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
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