Relegation, Regionenliga 1-6 der Frauen: Entscheidungen sind gefallen

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In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zu den sechs Staffeln der Frauen-Regionenliga.

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt. __________________ Das ist die Relegation In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt. __________________ Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 1 Es geht um einen Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1. Eine Partie steht dabei an. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht. Die Partie ist aber abgesagt.

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 4

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 4, wird vergeben. Zwei Spiele sind angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

Die SG SV Musbach/Klosterreich II feierte einen klaren 5:2-Erfolg. Bereits in der elften Minute gingen die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung und erhöhten in der 15. Minute auf 2:0. In der 29. Minute fiel das 3:0. Nach der Pause verkürzte die SG TSV Geisling/SG Vöhringen in der 49. Minute auf 1:3. Musbach/Klosterreich II stellte jedoch in der 53. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte in der 81. Minute auf 5:1. Das letzte Tor des Spiels fiel in der 90. Minute zum 5:2-Endstand. Mit dem deutlichen Sieg zieht die SG SV Musbach/Klosterreich II in die nächste Runde ein. Für die SG TSV Geisling/SG Vöhringen ist die Relegation beendet. ---

Die SG Musbach/Klosterreichenbach II hat sich beim VfL Herrenberg II mit 3:1 durchgesetzt. Bereits in der 8. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte die SG in der 43. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Marlies Della Latta in der 62. Minute auf 1:2 und brachte den VfL Herrenberg II noch einmal heran. Die Antwort der Gäste folgte jedoch schnell: In der 68. Minute stellte die SG den alten Abstand wieder her und sorgte für den 3:1-Endstand.

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Relegation zur Frauen-Regionenliga, Staffel 5

Ein Platz in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5, wird vergeben. Eine Begegnung ist vorgesehen. Es wird nicht an einem neutralenl Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.