Relegation, Regionenliga 1-6 der Frauen: Entscheidungen sind gefallen

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung hat die SGM Blaufelden das Relegationsspiel gegen die Sportfreunde Widdern klar für sich entschieden. Beim 9:0-Erfolg ließ das Team von Beginn an keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Bereits in der 9. Minute eröffnete Jasmin Bühler den Torreigen. Alina Knopf legte in der 39. Minute nach, ehe erneut Bühler kurz vor der Pause auf 3:0 stellte (45.+2). Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Knopf mit ihrem zweiten Treffer in der 47. Minute für die Vorentscheidung. Drei Minuten später erhöhte Lisa Hammel auf 5:0 (50.).

In der 60. Minute trug sich auch Natalia Mukenauer in die Torschützinnenliste ein. Alina Knopf machte mit ihrem dritten Treffer in der 72. Minute das halbe Dutzend voll. Alina Kurzay (78.) und erneut Mukenauer (89.) sorgten für den Endstand. In der 90. Minute hatte Widdern die Gelegenheit zum Ehrentreffer, doch Mira Hörcher scheiterte mit einem Elfmeter.