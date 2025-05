Relegation Regensburg: Alle Spiele und Termine

Im Fußballkreis Regensburg stehen seit dem gestrigen Sonntag alle Entscheidungen fest – und damit auch, welche Mannschaften in der Relegation ihr Glück versuchen müssen. In diesem Jahr kommt es zu drei Entscheidungsspielen zwischen zwei punktgleichen Teams innerhalb einer Liga. Los geht's bereits am kommenden Mittwoch, den 14. Mai. Überdies findet die Relegation zur A-/B-Klasse anders als in den Vorjahren wieder statt. Noch am Sonntagabend machte sich Spielleiter Mike Koriath daran, alles festzuzurren. Alle Spielpaarungen, Spielorte und -termine auf einen Blick.

Entscheidungsspiele innerhalb der Gruppen



A-Klasse 1 um Platz 1

FC Rosenhof-Wolfskofen – SG Mötzing/Sünching II

Mittwoch, 14. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: TV Geisling

Sieger ist Meister, Verlierer geht in die Relegation



A-Klasse 4 um Platz 11

SG Lengfeld II/Velburg II – SV Töging II

Datum noch offen; Spielort: SV Freihausen

Sieger hält die Klasse, Verlierer muss in die Relegation



Kreisklasse 2 um Platz 11

SG Fortuna II/Bosna Regensburg – TSV Bernhardswald *

Mittwoch, 21. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: SV Wenzenbach

Sieger hält die Klasse, Verlierer muss in die Relegation







Relegation zur Kreisliga



1. Runde



Spiel 1: SV Lupburg – SC Regensburg II *

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: SG Hohenschambach



Spiel 2: SV Türk Genclik Regensburg – SG Peising/Bad Abbach II *

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: noch in Klärung



Spiel 3: SV Wiesent – TV Hemau

Sonntag, 18. Mai um 15.15 Uhr; Spielort: SV Zeitlarn



Spiel 4: TV Velburg – SV Sünching

Samstag, 17. Mai um 16 Uhr; Spielort: TSV Brunn



Die Verlierer sind Kreisklassist, die Sieger ziehen in die 2. Runde ein.





2. Runde (24./25. Mai)



Spiel 5: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 1

Spiel 6: Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4



Die Sieger sind Kreisligist. Die Verlierer sind Kreisklassist (bei 2 freien Plätzen – abhängig von der Bezirksliga-Relegation), bekommen eine weitere Chance (bei 3 freien Plätzen) oder sind ebenfalls Kreisligist (bei 4 freien Plätzen). Nach jetzigem Tabellenstand in der Bezirksliga Süd sind 4 freie Plätze allerdings äußerst unwahrscheinlich.





3. Runde (28. Mai)



Verlierer Spiel 5 – Verlierer Spiel 6







Relegation zur Kreisklasse



1. Runde



Spiel 1: TV Barbing – SG VfB/BSC II Regensburg

Sonntag, 18. Mai um 17.30 Uhr; Spielort: SV Donaustauf



Spiel 2: SV Breitenbrunn II – Verlierer Entscheidungsspiel um Platz 1 der A-Klasse 1 *

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: SpVgg Hainsacker



Spiel 3: Verlierer Entscheidungsspiel um Platz 11 der Kreisklasse 2 – SV Hörmannsdorf

Sonntag, 25. Mai um 15 Uhr; Spielort: SV Leonberg



Spiel 4: ESV Regensburg – 13. der Kreisklasse 3

Entfällt. Grund: In der Kreisklasse 3 schließen sich der ASV Batzhausen und der SV Freihausen zu einer Spielgemeinschaft zusammen, zudem hat die DJK Duggendorf einen Relegations-Verzicht eingereicht und geht freiwillig in die A-Klasse zurück. Der Tabellen-14. SV Breitenbrunn II geht in die Relegation. Der ESV Regensburg steigt als Tabellenzweiter der A-Klasse 2 ohne Relegationsspiel direkt in die Kreisklasse auf.



Spiel 5: TSV Alteglofsheim – SG Romania/Regendorf

Samstag, 17. Mai um 18 Uhr; Spielort: SV Harting



Die Sieger sind Kreisklassist, die Verlierer A-Klassist.







Relegation zur A-Klasse



1. Runde



Spiel 1: Verlierer Entscheidungsspiel um Platz 11 der A-Klasse 4 – SG Walhalla Rgb II

Samstag, 17. Mai um 14 Uhr; Spielort: FSV Steinsberg



Spiel 2: FC Kosova Regensburg II – SG Deuerling II/Brunn II *

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: noch in Klärung



Spiel 3: TSV Alteglofsheim II – SG Sünching III/Mötzing II

Sonntag, 18. Mai um 14 Uhr; Spielort: VfB Bach



Die Sieger sind A-Klassist, die Verlierer bekommen eine weitere Chance.





2. Runde (24./25. Mai)



Spiel 4: Verlierer Spiel 1 – SG Matting II/Oberndorf II

Spiel 5: Verlierer Spiel 2 – Verlierer Spiel 3



Die Sieger sind A-Klassist.





* Spiele mit Beteiligung von zweiten Mannschaften, deren Erste mindestens Bezirksliga spielt, finden erst nach dem Wochenende des 17./18. Mai statt. Damit wird verhindert, dass zahlreiche Akteure aus der ersten Mannschaft mitspielen können.