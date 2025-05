Relegation Regensburg: Ab Samstag geht es in die Vollen

Der SV Wiesent hofft über Umwege auf den Kreisliga-Erhalt. – Foto: Florian Würthele

In der Regensburger Relegation 2025 kommt der Stein ins Rollen. Sechs Paarungen läuten am Samstag und Sonntag die „fünfte Jahreszeit“ ein. Jeweils zwei Mal geht es um den Aufstieg bzw. Erhalt der Kreisliga, um einen Startplatz in der Kreisklasse und um ein Ticket für die A-Klasse. Wie immer gibt es zu Beginn der Relegation gewisse Unklarheiten. So haben die Teilnehmer der Kreisliga-Relegation noch keine Sicherheit, wie viele Runden sie überstehen müssen.

Relegation zur Kreisliga



Nur eines steht vorab fest: Die Verlierer der 1. Runde spielen nächste Saison in der Kreisklasse. Wie es mit den Gewinnern weitergeht, ist noch offen. Ein bis vier freie Kreisliga-Plätze werden ausgespielt. Vier sind aber äußerst unrealistisch. Wie viele Plätze letztlich zur Verfügung stehen, hängt vom letzten Spieltag der Bezirksliga Süd (rettet sich SC Regensburg oder Breitenbrunn direkt?) sowie der Relegation zur Bezirksliga und Landesliga (Kareth und Tegernheim) ab. Die 2. Runde wird in jedem Fall ausgetragen, da bis dahin höherklassig noch keine Entscheidung gefallen ist.





Morgen, 16:00 Uhr TV 1897 Velburg Velburg SV Sünching SV Sünching 16:00 PUSH



Spielort: Brunn. Mit Entscheidungsspielen kennt man sich in Velburg aus. Bereits letztes Jahr relegierte der TV, damals noch als Kreisklassist. Dieses Mal soll die Kreisliga gehalten werden. In Runde 1 prallt der Tabellen-Dreizehnte der Kreisliga 2 auf den Vizemeister der Kreisklasse 1. Motivation dürfte der SV Sünching über seine zweite Mannschaft schöpfen, die sich ja am vergangenen Mittwoch zum A-Klassen-Meister kürte. Kann Sünching auf direktem Wege ins Kreisoberhaus zurückkehren?





So., 18.05.2025, 15:15 Uhr SV Wiesent SV Wiesent TV Hemau TV Hemau 15:15 live PUSH



Spielort: Zeitlarn. Eigentlich hätte der SV Wiesent als Tabellenschlusslicht der Kreisliga 1 direkt „runter“ gemusst. Doch dank des freiwilligen Rückzugs des SV Sulzbach in die A-Klasse rückt Herbert Gritschmeiers Truppe einen Platz auf – und hat doch noch eine Chance auf den Ligaerhalt. Erster Relegations-Gegner ist der TV Hemau, seines Zeichens Vizemeister der Kreisklasse 3. Die Kicker vom Tangrintel haben nach dem Abstieg aus der Kreisliga eine Klasse tiefer eine bärenstarke Runde gespielt. Jetzt soll diese mit dem Wiederaufstieg vergoldet werden. Beim letzten Ligaspiel Wiesents war fast die ganze Hemauer Mannschaft zugegen.





Die weiteren Erstrundenspiele: SV Lupburg – SC Regensburg II (20.5. um 18.30 Uhr in Hohenschambach), SV Türk Genclik Regensburg – SG Peising/Bad Abbach II (20.5. um 18.30 Uhr in Sanding)







Relegation zur Kreisklasse



Hier ist die Situation deutlich unkomplizierter. Nach jetzigem Stand ist nur eine Runde vonnöten. Die Gewinner spielen nächste Saison in der Kreisklasse, die Verlierer in der A-Klasse. Als Aufsteiger steht der ESV Regensburg, Zweiter der A-Klasse 2, fest. Er bekam den Rang-13. der Kreisklasse 3 zugelost. Allerdings gibt es in dieser Liga eine neue Spielgemeinschaft sowie einen Relegations-Verzicht.







Spielort: Harting. Dreizehnter der Kreisklasse 1 gegen Dreizehnter der Kreisklasse 2 lautet die Konstellation in Harting. Während der TSV Alteglofsheim schon vor dem letzten Spieltag Gewissheit hatte, gab es in der 15er-Staffel der SG Romania/Regendorf ein wahres Herzschlagfinale im Abstiegskampf. Dank eines 6:1-Sieges rettete sich die spielstarke Rumänen-Truppe in die Relegation. Dort geht es nun auf beiden Seiten um den Ligaerhalt.







Spielort: Donaustauf. Den einjährigen „Betriebsunfall“ A-Klasse konnte der TV Barbing letztes Jahr sofort wieder reparieren. Jetzt droht als Zwölfter der Kreisklasse 1 der erneute Absturz. Behalten die Blau-Weißen ein weiteres Mal die Nerven in der Relegation? Und können so ihrem scheidenden Trainer Daniel Lang ein schönes Abschiedsgeschenk machen? Freilich hat da die SG VfB/BSC II etwas dagegen. Die Regensburger leisteten sich in der A-Klasse 3 nur zwei Saisonniederlagen und feierten die Vizemeisterschaft. Folgt der große Wurf?





Die weiteren Spiele: SV Breitenbrunn II – FC Rosenhof-Wolfskofen (20.5. um 18.30 Uhr in Lorenzen), SG Fortuna II/Bosna Regensburg – TSV Bernhardswald (Entscheidungsspiel um Platz 11 der Kreisklasse 2; 21.5. um 18.30 Uhr in Wenzenbach; Sieger trifft auf SV Hörmannsdorf)







Relegation zur A-Klasse



Die Gewinner der 1. Runde sind A-Klassist, die Verlierer haben eine weitere Chance. Die SG Matting II/Oberndorf II steigt erst in der 2. Runde ein (Freilos).







Spielort: Steinsberg. Weil man am letzten Spieltag vier statt der erlaubten drei Spieler aus der Ersten einsetzte, muss der SV Töging II relegieren. Ansonsten hätte es ein Entscheidungsspiel um den letzten Nicht-Abstiegsplatz der A-Klasse 4 gegeben. Aus dieser bitteren Pille wollen die Altmühltäler Kraft schöpfen für das Duell mit der Zweitvertretung der SG Walhalla Regensburg. Sie qualifizierte sich als Zweiter der B-Klasse 2.







Spielort: Bach/Donau. Den ersten Matchball zur A-Klasse wollen auch der TSV Alteglofsheim II und die SG Sünching III/Mötzing II nutzen. Alteglofsheim wäre eigentlich direkt aus der A1 abgestiegen, bekommt aber aufgrund des Ligaverzichtes von Bach/Donaustauf II noch eine Chance. Auf der anderen Seite möchte Sünching/Mötzing wenige Tage nach der Meisterschaft ihrer A-Klassen-SG nun selbst eine Etage hoch.





Weiteres Spiel: FC Kosova Regensburg II – SG Deuerling/Brunn II (20.5. um 18.30 Uhr in Holzheim)