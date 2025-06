Relegation: OSV muss sich mit Remis zufriedengeben

500 Zuschauer am Osterather Krähenacker sahen eine Partie, in der beide Teams zunächst vorsichtig agierten – eine Niederlage zum Start der Dreier-Relegationsrunde hätte schließlich bereits eine Vorentscheidung bedeuten können. Während die defensivstarken Gastgeber auf Kompaktheit und schnelles Umschaltspiel setzten, hatten die offensivfreudigen Katernberger deutlich mehr Ballbesitz. Der OSV presste die Gäste meist schon an der Mittellinie, nennenswerte Chancen ergaben sich daraus jedoch nicht.

Die erste klare Gelegenheit führte zur Führung: In der 20. Minute verwandelte Höffges einen Freistoß sehenswert aus 25 Metern. Das 1:0 gab den Meerbuschern Sicherheit, während Katernberg kaum zur Entfaltung kam. Torjäger Timo Conde blieb in der ersten Hälfte blass. Erst kurz vor dem Pausenpfiff häuften sich Eckbälle für die Essener – ohne jedoch Torgefahr zu erzeugen. „Wir haben die Räume in der ersten Halbzeit so gut zugestellt, dass unser Gegner über weite Strecken recht ideenlos wirkte“, sagte Putz.

OSV verpasst die Vorentscheidung

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte seine Elf die Führung ausbauen können: Frederic Klausner verfehlte das Tor nach einer Balleroberung im letzten Drittel jedoch knapp. In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Katernberg kam nun häufiger zu gefährlichen Strafraumszenen, weil beim OSV die Kräfte schwanden.

Die erste große Ausgleichschance hatte Conde, dessen Abschluss die Unterkante der Latte traf. Joel Wyputa brachte den Ball wenig später nicht an OSV-Torwart Fynn Plankermann vorbei. Der Schlussmann rückte nun immer stärker in den Fokus und parierte erneut glänzend gegen Conde. In der 86. Minute war er jedoch machtlos: Nach einer Hereingabe war Löffler per Volleyabnahme zur Stelle. Kurz darauf sah Angelo Recker Gelb-Rot. In der siebenminütigen Nachspielzeit retteten die Hausherren das 1:1 über die Zeit und sicherten sich zumindest einen Punkt zum Relegationsauftakt. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die sich über die gesamte Spielzeit voll reingehauen haben“, sagte Putz.

Im zweiten Relegationsspiel gastiert der OSV nun am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Benrath-Hassels.