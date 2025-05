Relegation: Olching ist auf der Hut

Der SCO kämpft weiter um den Verbleib in der Landesliga

Nach der dramatischen ersten Relegationsrunde um den Verbleib in der Landesliga am vergangenen Sonntag vor 770 Zuschauern im Olchinger Amperstadion wartet nun auf die Elf von SCO-Cheftrainer Felix Mayer und die Mannschaft die nächste Hürde, wenn die Olchinger heute Abend, 18.30 Uhr, beim FC Stätzling antreten.

Der schwäbische Bezirksliga-Zweite hatte in der ersten Runde den Landesligisten VfL Kaufering aus der Landesliga gekegelt. Beide Spiele verlor die Elf von Trainer Franco Simon mit jeweils 1:3 und muss nach drei Jahren Landesliga-Zugehörigkeit wieder runter in die Bezirksliga. Das sollte Warnung genug für die Olchinger sein.

Viel wisse er nicht über Stätzling, meinte Mayer zum Kaufering-Bezwinger, aber, so Mayer, es gebe einige, die ihm wohlgesonnen sind und den Gegner beobachtet haben und ihm doch einige Tipps geben konnten. Mit welcher Strategie Mayer seine Elf ins erste Spiel schickt, wollte Mayer aber nicht verraten.

Auch über die Aufstellung gab Mayer nichts preis. „Mal sehen wie die Spieler die Strapazen mit 90 Minuten, Verlängerung und Elfmeter-Schießen verkraftet haben“, so Mayer. Fest steht allerdings, dass alle darauf brennen, es diesmal nicht so spannend zu machen.

Der SCO will natürlich auch in der nächsten Saison in der Landesliga auf Torejagd gehen und dass dürfte allein Motivation genug sein, um noch einmal alles aus zu geben. „Einer besonderen Ansprache bedarf es da nicht mehr“, so Mayer. Auf die leichte Schulter kann man bei solchen entscheidenden Spielen selbstverständlich keinen Gegner nehmen. Schließlich hat der Bezirksligist seine Qualität gegen Kaufering zweimal unter Beweis gestellt.

„Wir wollen die Landesliga weiter spielen“, sagte auch SCO-Abteilungsleiter Waldemar Pöllner. „Dafür werden die Jungs alles tun und geben, davon bin ich überzeugt.“ Ein Sieg wäre schön, so der Olchinger. Ansonsten wäre eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel am Samstag, 16 Uhr, in Olching optimal. „Es muss ja nicht unbedingt so dramatisch zugehen wie zuletzt. Ich bin nämlich immer ein Nervenbündel, wenn’s um meine Jungs geht.“