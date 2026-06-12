Relegation ohne Verlierer: Fürth und Hahn jubeln gemeinsam Der Rückzug des FCA Darmstadt sorgt für ein Relegations-Endspiel ohne sportlichen Wert. Die frohe Kunde für den SV Fürth und den SV Hahn kam erst kurz vor dem Anpfiff. von Christopher Frank, Jan Zehatschek · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Hahns Torhüter, Robin Schwarz, ist zwar nicht in seinem Kasten, doch die Fürther Nicolas Schumacher und Lars-Eric Schwinn kriegen das Runde nicht ins Eckige. – Foto: Dagmar Jährling

Fußball Bergstraße. Der SV Fürth hat den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga trotz einer deutlichen 1:4-Niederlage im Relegations-Endspiel gegen den SV Hahn geschafft. Der kurz zuvor bekannt gewordene freiwillige Rückzug des FCA Darmstadt aus der Gruppen- in die A-Liga sorgte dafür, dass beide Teams in der kommenden Saison in der Gruppenliga spielen werden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Mannschaften erfuhren am Mittwoch erst kurz vor dem Anpfiff von diesem neuen Sachverhalt. SVF-Trainer Jochen Ingelmann sprach dann auch von einer „sehr komischen Situation, einem merkwürdigen Szenario.“ Es sei klar gewesen, dass der FCA Darmstadt zurückziehen könnte – „aber es war schon seltsam“, so Ingelmann. Denn der SV Fürth hatte sich fast eine halbe Saison lang gegen den Abstieg gewehrt, eine intensive Relegation gestemmt. Und dann quasi kampflos das Ziel erreicht. „Wir hätten es gerne auf sportlichem Weg entschieden – wir haben viel ins Endspiel investiert“, sagte Ingelmann.

Doch gleichwohl: Die Freude der Spieler und Beteiligten war groß, als der Klassenleiter kurz vor Anpfiff mit der Überraschung herausrückte. Auf beiden Seiten. „Der Klassenleiter hat uns in der Kabine darüber informiert“, berichtete der SVF-Trainer. „Da ist viel Ballast abgefallen“. Sein Gegenüber auf Hahner Seite, Drago Brkovic, sprach angesichts des folgenden Sieges seiner Elf gar von einem „überragenden“ Erlebnis. „Auch wenn wir vorher schon aufgestiegen waren, wollten wir uns den Aufstieg noch einmal mit einer guten Leistung verdienen“, sagte er. „Die Jungs haben es heute wieder überragend gemacht. Ich stolz auf jeden einzelnen Spieler, wie super wir gespielt haben. In der aktuellen Verfassung ist es eigentlich schade, dass die Saison zu Ende ist.“ Viele Zuschauer verlassen vorzeitig das Sportgelände

Das Relegations-Endspiel, das trotz der Umstände live auf Echo Online übertragen wurde, hatte freilich völlig an Bedeutung verloren. Ein besseres Freundschaftsspiel sozusagen. Rund 800 Zuschauer waren vor Ort. Und auch im Publikum hatte sich der Sachverhalt schnell herumgesprochen. Die Ränge leerten sich daraufhin schon in der ersten Halbzeit spürbar. Ingelmann schätzte nach Anpfiff, dass nur noch etwa die Hälfte der Zuschauer bis zum Ende auf dem Sportplatz geblieben sei.