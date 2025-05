Relegation oder Direktabstieg: Unterammergau verliert Speer – und das rettende Ufer aus den Augen

Der WSV Unterammergau droht der Abstieg in die Kreisklasse. Der direkte Klassenerhalt ist vom Tisch, und im Saisonendspurt fehlt wohl auch noch Anton Speer.

Was sich längst angedeutet hat, ist jetzt Gewissheit. Der WSV Unterammergau kann die Kreisliga nicht in der regulären Laufzeit halten. Nach der 1:3-Niederlage beim TSV Peißenberg ist das rettende Ufer für die Ammertaler Fußballer außer Reichweite. Jetzt heißt es: wahrscheinlich Relegation. Aber auch der direkte Abstieg ist angesichts von sechs Punkten Vorsprung noch nicht vom Tisch.

So wirklich überrascht war man im WSV-Lager über diese Tatsache nicht. „Es war uns bewusst, dass wir uns wahrscheinlich nicht direkt retten können“, gab Tobias Benning nach der zwölften Saisonniederlage zu Protokoll. Man wolle jetzt zusehen, in den verbleibenden Punktspielen „noch Erfolgserlebnisse zu holen“.

Die nämlich erachtet der Coach als immens wichtig, um a) die Relegation zu erreichen und b) gestärkt in die dann folgenden Ausscheidungsspiele Anfang Juni zu gehen. Vielmehr schmerzt die Unterammergauer der Ausfall von Anton Speer. Der Mittelfeldspieler musste während des ersten Spielabschnitts humpelnd vom Feld. Das sofortige Röntgen brachte keinerlei Aufschlüsse, am Montag nach der MRT-Untersuchung dürfte mehr Klarheit herrschen. „Hat aber nicht so gut ausgeschaut“, befürchtet Benning.