Relegation oder Direktabstieg? Roding vor Sechs-Punkte-Spiel

Der TB 03 Roding (links) steuert auf ein Schlüsselspiel gegen den Tabellennachbarn FC Teisbach zu. – Foto: Paul Hofer

In der Landesliga Mitte zeichnet sich immer mehr ein Dreikampf um die Vermeidung des Direktabstiegs ab. Darin involviert sind die hinterher hinkenden Teams FC Teisbach, TB 03 Roding und FC Kosova Regensburg. Am 27. Spieltag nun kommt es am Rodinger Esper zu einem Schlüsselspiel. Das Klebl-Ensemble erwartet die nur einen Punkt besser gestellten Teisbacher. Schlusslicht Kosova hat parallel das schwere Auswärtsspiel beim SC Luhe-Wildenau vor der Brust. Bereits am Freitag eröffnen der 1. FC Bad Kötzting und der SV Etzenricht das Wochenende. Mit einem Heimsieg könnten die Badstädter die Nordoberpfälzer auf 13 Punkte distanzieren und einen gigantischen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Der zurzeit etwas außer Tritt geratene Tabellenvierte SV Schwandorf-Ettmannsdorf visiert den ersten Sieg des Jahres an. Zu Gast am Naabufer ist der TSV Bad Abbach. Erst am Sonntag macht der ASV Burglengenfeld den Gastgeber für den FC Dingolfing.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Wir spielen gegen einen Aufsteiger, der punktemäßig und tabellarisch hinter uns steht. Auch wenn Etzenricht im letzten Spiel durch den Punktgewinn gegen Ettmannsdorf mit Sicherheit Selbstvertrauen getankt hat, wollen wir die drei Punkte in Kötzting behalten. Das ist unser klares Ziel.“



Personalien: Neben den bekannten Dauerverletzten muss der privat verhinderte Frodo Gilch ersetzt werden. Hinter dem Mitwirken der Rekonvaleszenten Bastian Irrgang und Kilian Ettl sowie von Simon Pönn (Arbeitsunfall) steht ein Fragezeichen.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Ich erhoffe mir, dass die Mannschaft nach den ordentlichen Heimauftritten auch auswärts in die Spur findet. Jeder weiß, worum es geht. Dementsprechend wollen wir auch in Kötzting unter gewissem Druck nicht leer auszugehen. Wohlwissend, dass auch gegen Bad Kötzting die Personalsituation nicht wirklich besser wird.“



Personalien: Mit Bastian Strehl fällt bei den Nordoberpfälzern ein weiterer Defensivspieler weg. Der ein oder andere Rückkehrer könnte wieder zum Kader stoßen, was bei einigen Spielern aber noch ungewiss ist. Dabei handelt es sich um Sebastian und Christian Ermer, Max Herrmann und Deniz Bock.













Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Kosova Regensburg erwarten wir eine fußballerisch gute Mannschaft, die mit Sicherheit alles versuchen wird, um bei uns zu punkten. Wie schwierig sie zu bespielen sind, haben wir bei der Punkteteilung im Hinspiel gesehen. Für uns wird es darum gehen, offensiv eine ähnliche Leistung wie am Dienstag zu bringen und defensiv dem Gegner weniger Chancen anzubieten. Dann bin ich überzeugt, dass wir die Punkte auch bei uns behalten werden.“



Personalien: Es sieht etwas schlechter aus als beim Pokalspiel am Dienstag, da die zweite Mannschaft parallel spielt und somit kein Spieler hochgezogen werden kann. Zudem wird Offensivkraft Felix Diermeier fehlen.





Guti Ribeiro (Trainer FC Kosova Regensburg): „Wir werden gegen Luhe-Wildenau alles raushauen. In den letzten zwei, drei Spielen hatten wir einfach zu viel Pech. Oft waren es individuelle Fehler und nicht die Stärke des Gegners, die uns Punkte gekostet haben. Genau da setzen wir an: Fehler minimieren und konsequenter spielen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen etwas mitnehmen. Wir gehen mit voller Intensität rein und wollen unbedingt punkten. Trotzdem wissen wir, was uns erwartet: Luhe-Wildenau ist aktuell gut drauf und eine richtig starke Mannschaft in der Landesliga. Den Gegner nehmen wir ernst, aber wir fahren hin, um zu liefern.“



Personalien: Offensivmann Lavdrim Zeqiri kehrt auf dem Urlaub zurück. Ansonsten steht das gleiche wie im Mittwochsspiel zur Verfügung.







Schlusslicht FC Kosova Regensburg mit Trainer Guti Ribeiro braucht dringend Punkte. – Foto: Felix Schmautz







Sa., 28.03.2026, 14:30 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Teisbach Teisbach 14:30 PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Gegen Teisbach wartet auf uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht. Wir wissen um deren starke offensive Qualität, zumal ihr Torjäger Lukas Meindl wieder zurück ist. Aber eines bin ich mir sicher: So deutlich wie im Hinspiel wird es definitiv nicht werden. In diesem Spiel werden Kleinigkeiten entscheiden und letztendlich wird wohl die Mannschaft als Sieger vom Platz gehen, die die gegnerischen Fehler am effizientesten ausnutzt.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „In Roding geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um die Relegationsplätze. Unser Fokus liegt darauf, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und diszipliniert aufzutreten, ohne sich von der Ausgangslage unter Druck setzen zu lassen. Alle sind heiß auf die Partie und wollen endlich die ersten Punkte in 2026 aufs Konto bringen.“



Personalien: Gegenüber der letzten Partie werden Philipp Meindl und Sebastian Weber fehlen.







Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 PUSH



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Uns erwartet ein schweres Spiel. Die Gäste haben dieses Jahr noch nichts verloren und große Qualität im Kader. Wir wollen aber den Schwung von letzter Woche mitnehmen und auch mal gegen einen Top-Gegner wieder Punkte mitnehmen.“



Personalien: Von den Dauerpatienten Benedikt Albrecht und Sven Wagner abgesehen, sind alle Spieler fit. Einzige Ausnahme ist Kenan Muslimovic. Der Angreifer musste im letzten Spiel angeschlagen ausgewechselt werden und droht auszufallen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Tegernheim erwartet uns eine Mannschaft, die man definitiv nicht nach dem Tabellenplatz beurteilen darf. Trotzdem wollen wir die schwere Auswärtshürde nehmen und bestmöglich punkten.“



Personalien: Neben den Dauerpatienten Simon Loderbauer und Simon Meindl muss Kapitän und Stammkeeper Maximilian Weber ersetzt werden, der privat verhindert ist. Der junge Torjäger Markus Koller hat sich bei einem A-Jugend-Spiel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, weshalb sein Einsatz auf der Kippe steht.







Die Osserbuam sind stark aus der Winterpause gekommen. Können sie den Siegeslauf in Tegernheim fortsetzen? – Foto: Charly Becherer









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach den zwei Auswärtsspielen in Liga und Pokal freuen wir uns auf das zweite Heimspiel des Jahres. Nach dem Unentschieden zu Hause gegen Passau wollen wir jetzt den ersten Heimdreier einfahren. Ich hoffe, wir können uns in diesem Spiel für unseren hohen Aufwand endlich mal wieder dreifach belohnen. Meine Mannschaft zeigte in den letzten Spielen eine hohe Laufbereitschaft und viel Engagement. Nun müssen wir aber auch die Torchancen noch effektiver nutzen und in der Defensive die noch zu zahlreichen individuellen Fehler in Stellungsspiel und Aufbauspiel minimieren. Mit dem TSV Bad Abbach erwartet uns jedoch wieder keine leichte Aufgabe. Spiele mit Abbacher Beteiligung münden oftmals in sehr knappen Endergebnissen. Daher gehe ich davon aus, dass auch am Samstag die sogenannten Kleinigkeiten gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner entscheiden werden. Meine Mannschaft wird auf jeden Fall alles daran setzen, die drei Punkte in Ettmannsdorf zu lassen.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche wird es keine großartigen Veränderungen geben. Tobias Bernkopf, Alexandru Dragut und Maximilian Schreiner müssen weiterhin passen. Hinter dem Einsatz von Kapitän Andreas Müller und Balthasar Sabadus stehen größere Fragezeichen.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Wenn es ein leichtes Spiel in der Landesliga gibt, dann ist es eines gegen eine ambitionierte Mannschaft, die heuer um den Aufstieg spielt. Mit Ettmannsdorf erwartet uns am Samstag ein Auswärtsspiel, bei dem wir nichts zu verlieren haben – im Gegenteil: Wir können dort nur gewinnen. Die Jungs haben zuletzt eine deutliche Steigerung gezeigt und wir sind sehr positiv gestimmt, auch in Schwandorf nicht leer auszugehen.“



Personalien: Trainer Simon Sigl muss lediglich ohne die üblichen Langzeitverletzten auskommen.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir treffen auf eine äußerst schwer zu bespielende und taktisch immer gut auf den kommenden Gegner eingestellte Dingolfinger Mannschaft. Des Weiteren ist der FC sehr gut aus dem Winter gekommen. 13 erzielte Tore in fünf Spielen sollten für uns Warnung genug sein. Die Verletzungsmisere der Dingolfinger blieb auch uns nicht verborgen. Dennoch verfolge ich die Mannschaften in der Liga nicht erst seit dieser Woche. Es ist für die Dingolfinger keine neue Situation, weshalb ich weiß, dass – egal welche Spieler auf dem Platz stehen wird – der Motor nicht unter 100 Prozent läuft. Nun zu uns: Wir stehen gut da und die Mannschaft präsentiert sich im Gesamten von einer hervorragenden Seite. Die schwache Partie in Teisbach ist uns allen bewusst. Das darf so nicht mehr vorkommen. Dennoch sind wir stabil geblieben und haben drei Punkte mit nach Hause genommen, die wir an diesem Wochenende im Bestfall vergolden wollen. Ziel ist es, also zu gewinnen, wenngleich dafür eine ordentliche Leistungssteigerung in allen Bereichen notwendig sein wird.“



Personalien: Einziger sicherer Ausfall ist Martin Glöckner. Der Defensivmann plagt sich nach wie vor mit einem Achillessehnenanriss herum. Ob es bei Tobias Wunderle für einen Kaderplatz reicht, wird sich erst noch herausstellen.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Aufgrund unseres mehr als straffen Programm in den kommenden zwei Wochen hätten wir die Partie gerne auf Samstag vorverlegt, um etwas mehr Regenerationszeit zu unserem nächsten Einsatz am Dienstag zu haben. Leider wurde das von der Burglengenfelder Spartenleitung abgelehnt. Das ist legitim, in dem Fall aber enttäuschend. Anfang Januar hat uns der ASV nämlich sehr kurzfristig die Teilnahme am SAR-Hallencup abgesagt. Obwohl das für uns als Ausrichter eine bescheidene Situation war, haben wir daraus öffentlich kein Thema gemacht. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, sich revanchieren zu können. Zum Sportlichen: Unter der Leitung von Erkan Kara und Matthias Graf hat sich der ASV Burglengenfeld zu einem Top-Team entwickelt, das nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch sehr stark ist. Um im Naabtalpark punkten zu können, muss viel passen. Wir werden in der Startelf drei, vier Veränderungen vornehmen und alles probieren, um nicht leer auszugehen.“



Personalien: Für Christoph Laimer ist die Saison wegen eines Innenbandanrisses im Knie gelaufen. Fabian Prebeck-Sanchez wird ebenfalls passen müssen. Bei Tim und Yannick Justvan besteht die Hoffnung auf eine Kader-Rückkehr.





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