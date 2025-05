Relegation oder Abstieg?

Das Selbitzer Interimsgespann Claudio Bargenda und Jürgen Lindner erklären unisono, dass die Mannschaft weiß, um was es geht: „Wir müssen auf uns schauen und versuchen, gegen starke Waischenfelder zu gewinnen. Das wird schwer genug. Dennoch sind wir zuversichtlich, da die Mannschaft in den letzten beiden Spielen überzeugt hat und vor allem in Poppenreuth große Moral bewiesen hat, als sie nach dem Poppenreuther Ausgleich nochmal zurückkam und zwei Treffer zum notwendigen Sieg nachlegte. Das wir jetzt im letzten Saisonspiel nochmal die Chance haben, doch noch einen Relegationsplatz erreichen zu können, war vor 2 Wochen nicht absehbar. Jetzt wollen wir alles in die Waagschale werfen, um dieses Ziel doch noch zu erreichen. Sollten wir in die Relegation gehen dürfen, würden wir sie mit dem Schwung der vergangenen Spiele angehen.“