Relegation: Oberbilk-Gala zum Aufstieg, Wittlaer II steigt ab

Die Relegation in Düsseldorf hat die ersten Entscheidungen gebracht. SV Oberbilk 09 setzte sich nach dem 0:0 im Hinspiel deutlich bei SSV Erkrath durch und steigt in die Kreisliga A auf. TV Kalkum-Wittlaer II gewann zwar das Rückspiel bei TuS Gerresheim II, konnte das 0:2 aus dem Hinspiel aber nicht mehr drehen und steigt aus der Kreisliga B ab. In der Dreiergruppe der Tabellendritten der Kreisliga C verlor FC Büderich III nach dem 4:4 gegen SG Benrath-Hassels IV gegen Maccabi Düsseldorf und schließt die Runde damit als Letzter ab.
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TV Kalkum-Wittlaer II hat das Rückspiel bei TuS Gerresheim II zwar gewonnen, den Abstieg aus der Kreisliga B aber nicht mehr verhindert. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel brauchte Kalkum-Wittlaer II auswärts mindestens zwei Treffer, kam vor 200 Zuschauern jedoch nur zu einem 1:0. Marc-Faribors Sartipi brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (76.) und sorgte damit noch einmal für Spannung. Gerresheim II verteidigte den Gesamtvorsprung aber über die Zeit und bleibt dadurch in der Liga. Für Kalkum-Wittlaer II reichte der knappe Rückspielsieg dagegen nicht mehr, um die Entscheidung noch zu drehen.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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