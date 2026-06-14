 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation: Oberbilk-Gala zum Aufstieg, Wittlaer II steigt ab

In der Relegation in Düsseldorf steigt SV Oberbilk 09 nach einem klaren Sieg gegen SSV Erkrath in die Kreisliga A auf, während TV Kalkum-Wittlaer II trotz Sieg aus der Kreisliga B absteigt.

von André Nückel · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Starker Sieg des SV Oberbilk.
Starker Sieg des SV Oberbilk. – Foto: Susanne Schmidt

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Die Relegation in Düsseldorf hat die ersten Entscheidungen gebracht. SV Oberbilk 09 setzte sich nach dem 0:0 im Hinspiel deutlich bei SSV Erkrath durch und steigt in die Kreisliga A auf. TV Kalkum-Wittlaer II gewann zwar das Rückspiel bei TuS Gerresheim II, konnte das 0:2 aus dem Hinspiel aber nicht mehr drehen und steigt aus der Kreisliga B ab. In der Dreiergruppe der Tabellendritten der Kreisliga C verlor FC Büderich III nach dem 4:4 gegen SG Benrath-Hassels IV gegen Maccabi Düsseldorf und schließt die Runde damit als Letzter ab.

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Relegation in Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.
SV Oberbilk 09 hat die offene Ausgangslage aus dem Hinspiel eindrucksvoll genutzt. Nach dem 0:0 im ersten Duell gewann Oberbilk bei SSV Erkrath vor 400 Zuschauern klar mit 5:0 und machte damit den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt. Dabei hätte die Partie noch früher kippen können, doch Niklas Müller scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter an Burak Köktürk (10.). Danach wurde Oberbilk aber zwingend: Pascal Santo traf per Handelfmeter zum 1:0 (27.), Müller erhöhte auf 2:0 (37.). Noch vor der Pause fiel das 3:0 (40.), ehe Declan Joseph Kelly nachlegte (64.). Den Schlusspunkt setzte David Pitzer zum 5:0 (80.).

  • Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B - TV Kalkum-Wittlaer II und TuS Gerresheim II - ermitteln einen zusätzlichen Absteiger.

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum II
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh. II
0
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh. II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum II
0
1
Abpfiff

TV Kalkum-Wittlaer II hat das Rückspiel bei TuS Gerresheim II zwar gewonnen, den Abstieg aus der Kreisliga B aber nicht mehr verhindert. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel brauchte Kalkum-Wittlaer II auswärts mindestens zwei Treffer, kam vor 200 Zuschauern jedoch nur zu einem 1:0. Marc-Faribors Sartipi brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (76.) und sorgte damit noch einmal für Spannung. Gerresheim II verteidigte den Gesamtvorsprung aber über die Zeit und bleibt dadurch in der Liga. Für Kalkum-Wittlaer II reichte der knappe Rückspielsieg dagegen nicht mehr, um die Entscheidung noch zu drehen.

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.
  • UPDATE: Der CfR Links ist aus der Bezirksliga abgestiegen, damit ist die Runde auch beendet. Sollte sie doch durch den Kreis fortgesetzt werden, dann vermutlich vorsorglich, falls es Rückzüge in der Kreisliga B geben sollte.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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