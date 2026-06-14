Relegation: Oberbilk-Gala zum Aufstieg, Wittlaer II steigt ab

Starker Sieg des SV Oberbilk. – Foto: Susanne Schmidt

Die Relegation in Düsseldorf hat die ersten Entscheidungen gebracht. SV Oberbilk 09 setzte sich nach dem 0:0 im Hinspiel deutlich bei SSV Erkrath durch und steigt in die Kreisliga A auf. TV Kalkum-Wittlaer II gewann zwar das Rückspiel bei TuS Gerresheim II, konnte das 0:2 aus dem Hinspiel aber nicht mehr drehen und steigt aus der Kreisliga B ab. In der Dreiergruppe der Tabellendritten der Kreisliga C verlor FC Büderich III nach dem 4:4 gegen SG Benrath-Hassels IV gegen Maccabi Düsseldorf und schließt die Runde damit als Letzter ab.

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