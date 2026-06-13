Relegation: Noch ein Entscheidungsspiel im Odenwald? Hummetroth II und Viktoria Dieburg im Relegations-Showdown von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Dieburg und Hummetroth stehen sich eventuell noch zweimal gegenüber. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

In den Fußballkreisen Odenwald und Dieburg könnte sich die Lage unterdessen noch einmal zuspitzen. Sofern das letzte Relegationsspiel um den freien Platz in der gemeinsamen Kreisoberliga zwischen Viktoria Dieburg und dem SV Hummetroth II am Samstag (16 Uhr) keinen Sieger findet. Beide haben gegen die SG Bad König/Zell mit 1:0 gewonnen, die Kurstädter stehen damit als Absteiger fest.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Bei einem Remis wären Dieburg und Hummetroth demnach punkt- und torgleich. „In diesem Fall sehen die Statuten vor, dass es keine Verlängerng und Elfmeterschießen gibt, sondern ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz“, berichtet Hartmut Schwöbel, zugleich Odenwälder Kreisfußballwart.