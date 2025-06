Relegation Niederrhein 2025: neue Termine an Pfingstmontag

Die Relegation / die Entscheidungsrunde werden innerhalb von zwei, maximal drei Wochen durchgezogen. Deshalb haltet FuPa Niederrhein tagtäglich im Blick, um über jede Änderung informiert zu sein. FuPa wird darüber hinaus versuchen, von so vielen Sportplätzen wie möglich live zu berichten. Abonniert dazu am besten schon unseren YouTube-Kanal für Livestreams !

Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern aufsteigen dürfen.

Gruppe 1: 1. SpVg Solingen-Wald 03 (Gruppe 2), SpVgg Sterkrade 06/07 (Gruppe 5) und VfL Tönisberg (Gruppe 4)

Gruppe 2: OSV Meerbusch (Gruppe 3), DJK/SF Katernberg (Gruppe 6) und SG Benrath-Hassels (Gruppe 1)

Gruppe 1

Gruppe 2

Entscheidungsrunden vor Teilnahme an der Bezirksliga-Relegation

In gleich drei Bezirksligen herrscht nach dem letzten Spieltag Punktgleichheit rund um den Relegationsplatz zur Kreisliga A. Deshalb steigt vor der eigentlichen Bezirksliga-Relegation in den Gruppen 3, 4 und 5 jeweils noch eine Entscheidungsrunde; in der Bezirksliga, Gruppe 4, sind sogar drei Teams involviert. Die jeweiligen Verlierer müssen an der Relegation teilnehmen, die Gewinner halten die Klasse direkt.

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 3

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 4







Entscheidungsrunde der Bezirksliga 5

Abstiegs-Relegation der Bezirksliga

In drei vor der Saison ausgelosten Paarungen werden drei zusätzliche Absteiger in die Kreisliga A ermittelt; die Sieger halten nach Hin- und Rückspiel die Liga.

Hinweis: Die Paarung 3 kann sofort loslegen, da hier die Teilnehmer nicht erst in der Entscheidungsrunde ermittelt werden müssen.

Paarung 1: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 1

Ratingen 04/19 II steht als Vertreter der Gruppe 1 fest. Ansetzung folgt.

Paarung 2: Bezirksliga 3 - Bezirksliga 5

Paarung 3: Bezirksliga 6 - Bezirksliga 2

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt _________ Relegation in Duisburg, Dinslaken, Mülheim Klassenerhalt in der Kreisliga A, Gruppe 2: Viktoria Wehofen und der SV Hamborn 1890 sind punktgleich. Hier muss eine Entscheidungsrunde erfolgen, um das Team zu ermitteln, das direkt die Klasse hält.



Do., 12.06.2025, 19:30 Uhr SV Hamborn 1890 Hamborn 1890 SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen 19:30 PUSH So., 15.06.2025, 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen SV Hamborn 1890 Hamborn 1890 15:00 PUSH >>> Zur Abstiegsrelegation der Kreisliga A Duisburg Fünfter Absteiger aus der Kreisliga A: Die Drittletzten ermitteln einen fünften Absteiger, wenn der TSV Bruckhausen aus der Bezirksliga absteigt. Beim Klassenerhalt von Bruckhausen steigen die Drittletzten zusätzlich ab. FINDET STATT!

Klassenerhalt in der Kreisliga B, Gruppe 2: Rheinland Hamborn II und SV Genc Osman Duisburg III sind punktgleich. Hier muss eine Entscheidungsrunde erfolgen, um das Team zu ermitteln, das direkt die Klasse hält. Der Verlierer könnte im Falle eines Bruckhausen-Klassenerhalts ebenfalls absteigen. FÄLLT AUS!

Aufstiegsrunde zur Kreisliga B: Die Tabellendritten der Kreisliga C müssen einen siebten Aufsteiger ermitteln, wenn der TSV Bruckhausen die Bezirksliga hält. Steigt Bruckhausen ab, gibt es nur sechs Aufsteiger. FÄLLT AUS!

Drei Konstellationen bei Entscheidungsspielen möglich

Für Entscheidungsrunden gibt es genau drei mögliche Konstellationen:

Zwei Teams, die punktgleich sind: Hin- und Rückspiel. Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit den mehr geschossenen Toren ist der Sieger der Entscheidungsspiele. Sollten nach dem Rückspiel beide Mannschaften punkt- und torgleich sein, wird dieses zweite Spiel um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt.

Drei Teams, die punktgleich sind: Dann gibt es eine Dreierrunde - jeder spielt einmal gegen jeden und hat sonach zwei Spiele (jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel). Der FVN erklärt: "Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit der besseren Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren, bei gleicher Tordifferenz mit der Anzahl der mehr geschossenen Tore, ist der Sieger der Entscheidungsrunde. Sollten vor dem dritten Spiel die beiden beteiligten Mannschaften punkt- und torgleich stehen und sich nur unter diesen beiden Mannschaften der Sieger der Entscheidungsrunde befinden, wird dieses dritte Spiel bei einem unentschiedenen Ausgang um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt. Stehen am Ende der Runde alle drei Mannschaften punkt- und torgleich, wird die Runde nach § 55 SpO wiederholt. Es wird ein Spiel ausgelost und bis zur Entscheidung gespielt. Der Sieger (bei Abstieg) oder Verlierer (bei Aufstieg) scheidet aus und die dritte Mannschaft spielt gegen den Sieger (bei Abstieg) oder Verlierer (bei Aufstieg) bis zur Entscheidung."

Bei vier oder mehr punktgleichen Teams: In diesem Fall gibt es eine K.o.-Runde, die ausgelost wird. Da in diesem Fall die Punkte nicht entscheidend sind, spielt auch die Tordifferenz keine Rolle. Es wird in jedem Spiel bis zum bitteren Ende (sprich, falls notwendig, Verlängerung mit 2x15 Minuten und Elfmeterschießen) gespielt.

