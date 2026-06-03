Relegation: Niederhöchstadt kämpft um den Aufstieg in die Verbandsliga

Deniz Krebs (17 Tore in 29 Spielen): Kann er den „Gruppenliga-Dino“ in die Verbandsliga schießen? – Foto: Marcel Lorenz

Eschborn. Nach einer erfolgreichen Ligasaison und dem zweiten Tabellenplatz kämpft die TuRa Niederhöchstadt in der Relegation gemeinsam mit der SG Kinzenbach und dem SV Wiesbaden 1899 um den letzten freien Platz in der Verbandsliga Mitte. Im ersten Spiel trifft die TuRa auf den Drittplatzierten der Gruppenliga Gießen/Marburg, die SG Kinzenbach.

Niederhöchstadt geht mit Rückenwind in die beiden Relegationsspiele, nachdem die Mannschaft in den letzten fünf Ligapartien ungeschlagen geblieben ist. Der TuRa betrachtet die Teilnahme an der Relegation dabei als Chance. „Die Vizemeisterschaft ist ein großer Erfolg. Die Mannschaft hat sich diese Relegationsteilnahme verdient“, sagt Carsten Ache, Sportdirektor der Niederhöchstädter. Dabei lag der TuRa bis zum viertletzten Spieltag sogar noch auf dem ersten Tabellenplatz, verspielte dann jedoch gegen den späteren Absteiger SV Niederhausen eine 3:0-Führung und damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Zuletzt stand der TuRa 2013 in der Relegation; damals stand Ache noch selbst als Trainer an der Seitenlinie. „Wir sind kein Verein, bei dem so eine Platzierung selbstverständlich ist“, so Ache.

Mit Blick auf das kommende Spiel habe die Mannschaft die letzten Trainingseinheiten „hochkonzentriert und motiviert“ bestritten, sagt Ache. Zudem kann der TuRa personell aus dem Vollen schöpfen. „Man merkt, dass sich alle auf die beiden Spiele freuen“, fügt er hinzu. „Ich glaube, es wird ein taktisch geprägtes Spiel. Keiner will ins offene Messer laufen“, sagt der Sportdirektor. Zudem rechnet er mit einer umkämpften Partie, die von Spannung, Nervosität und großem Kampfgeist geprägt sein dürfte.

„Ein Aufstieg wäre für uns historisch.“

„Ein Aufstieg wäre für uns historisch. Wir spielen seit 2008 in der Gruppenliga und sind damit eigentlich der Gruppenliga-Dino“, sagt Ache. Besonders wäre dieser Erfolg auch deshalb, weil der Weg vor allem mit Spielern aus dem eigenen Umfeld sowie langjährigen Stammkräften gegangen wurde. Viele große Transfers, um den Aufstieg zu forcieren, habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben, so der Sportdirektor.

Auch persönlich wäre ein Aufstieg für Ache ein Meilenstein. Zwar trainierte er bereits in der Verbands- und Hessenliga, unter anderem beim RSV Würges, doch ein Aufstieg mit dem TuRa hätte für ihn eine besondere Bedeutung. Schließlich stand er bereits bei der letzten gescheiterten Relegation vor 13 Jahren selbst am Spielfeldrand.