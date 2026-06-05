Relegation: Niederhöchstadt feiert deutlichen 7:3-Sieg

Niederhöchstadt mit Statement-Sieg im ersten Relegationsspiel – jetzt wartet der SV Wiesbaden 1899. – Foto: Marcel Lorenz

Eschborn. Ein erster großer Schritt ist geschafft: Im ersten Relegationsspiel um die Verbandsliga Hessen Mitte besiegt der TuRa Niederhöchstadt die SG Kinzenbach deutlich mit 7:3. Um sich den letzten freien Platz in der Verbandsliga zu sichern, muss der TuRa im zweiten Relegationsspiel auswärts beim SV Wiesbaden 1899 antreten.

Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst 19:00 live PUSH

Bereits in der siebten Minute wurde das Torschützenfest eröffnet: Sandro Noriega brachte die SG Kinzenbach mit 1:0 in Führung. „Wir kamen nicht gut in die Partie. Kinzenbach wirkte stabiler und war körperlich präsenter“, sagt Carsten Ache, Sportdirektor der TuRa Niederhöchstadt. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Bereits zwei Minuten später glich Adnan Maach für die Niederhöchstädter aus. „Nach dem Ausgleich hatten wir mehr Selbstvertrauen und waren deutlich aktiver“, sagt der Sportdirektor. Folgerichtig legte der TuRa nach. Noah Stranz traf doppelt und sorgte dafür, dass Niederhöchstadt laut Ache „hochverdient“ mit einer 3:1-Führung in die Halbzeitpause ging.

Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte die SG Kinzenbach in der 47. Minute auf 3:2, doch die Hoffnung auf eine Wende hielt nicht lange. Bereits fünf Minuten später bekam der TuRa einen Strafstoß zugesprochen, den Philipp Nocht verwandelte. „Ab dann war es Einbahnstraßenfußball“, sagt Ache. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit erhöhte Niederhöchstadt auf 7:2 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg.

Dann hielt man auf Niederhöchstädter Seite kurz den Atem an: Aufgrund eines starken Unwetters wurde die Partie in der 86. Minute für rund 30 Minuten unterbrochen; ein möglicher Spielabbruch stand zeitweise im Raum. „Das war nervenaufreibend“, sagt Ache. Nach der Unterbrechung wurde die Partie jedoch regulär fortgesetzt und zu Ende gespielt. Kinzenbach gelang in der Nachspielzeit lediglich noch der Treffer zum 7:3-Endstand.

"Das war ein historischer und unvergesslicher Tag für TuRa"

„Das war ein historischer und unvergesslicher Tag für TuRa“, sagt der Sportdirektor. Als Schlüssel zum Erfolg nennt Ache vor allem den großen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Unsere Stärke ist der Wille und die Geschlossenheit innerhalb des Teams.“ Für die noch junge Mannschaft wäre der Aufstieg etwas Besonderes, da viele Spieler noch nie auf diesem Niveau gespielt haben. „Wir alle wollen hoch“, sagt Ache.