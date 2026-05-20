Relegation: Nächster Bezirksliga-Traum platzt – TSV-Tor aberkannt

Ottensoos wahrt die Chance auf den Klassenerhalt: In der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation schlug der Bezirksligist den Kreisligisten Lonnerstadt mit 1:0. Der Herausforderer aus der Kreisliga 1 Erlangen/Pegnitzgrund schwächte sich in den Schlussminuten selbst: Zunächst musste Christian Oppelt mit einer Zehn-Minuten-Strafe den Rasen verlassen, nur sechs Minuten später sah Lonnerstadts Michael Heckel wegen einer Notbremse einen Platzverweis. Die Überzahl nutzte der FC Ottensoos. Peter Straußner traf in der 86. Minute zum umjubelten Siegtreffer.

Auf ganz bittere Art und Weise hat der TSV Katzwang am Mittwochabend gegen Arberg verloren. In Obererlbach war ausgerechnet ein Eigentor entscheidend: Einen Rettenberger-Schuss fälschte Rupp früh in den eigenen Kasten zum 0:1. Wenig später jubelte auch der TSV, doch den Treffer in der 39. Minute ließ der Unparteiische nach Rücksprache mit seinen Assistenten nicht zählen. Über 800 Zuschauer sahen auch in der zweiten Hälfte bemühte Katzwanger. So vergaben Viefhaus (67.) und Riedl (69) noch Hochkaräter, aber das Tor fiel nicht mehr. Mit dem 1:0 qualifiziert sich Arberg für die zweite Runde der Relegation. Katzwang kehrt dagegen nach einem Jahr Bezirksliga-Fußball zurück in die Kreisliga.

Die SpVgg Zeckern hat am Dienstagabend vor über 700 Zuschauern gegen Hajduk Nürnberg gewonnen. Bei Vorjahresaufsteiger avancierte Felix Lengenfelder zum Matchwinner. Der ehemalige Landesliga-Spieler brachte die SpVgg in der zehnten Minute in Front. In der 85. schraubte er mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Auf Zeckern wartet in der zweiten Runde der Relegation jetzt Geschwand (Relegant der Kreisliga Erlangen/Pegnitzgrund 2). Anstoß ist am Freitag, dem 22. Mai, um 18:30 Uhr.

Der TSV Meckenhausen hat den Aufstiegstraum des Henger SV am Dienstagabend platzen lassen. Zweimal traf der Bezirksligist nach einer Ecke und ging so jeweils in Führung. Zunächst war es Julian Stritzke (59.) mit dem 1:0, den entscheidenden Treffer erzielte Alexander Pfindel (82.). Zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf Tim Ratschmeier (66.). Eine Flanke des 24-Jährigen landete direkt im Tor. Meckenhausen darf dank des 2:1-Erfolgs weiter um den Bezirksliga-Klassenerhalt spielen. In Runde zwei wartet am 22. Mai der SV Marienstein.

Henger SV – TSV Meckenhausen 1:2

Henger SV: Franz Pfaller, Marvin Hilbich (90. Niklas Huber), Luis Winter (85. Florian Fix), Bastian Huber, Dennis Ivanjuk (88. Kian Westendarp), Tim Ratschmeier, Benedikt Goller (64. Marco Bömoser), Julian Gerner, Kian Westendarp, David Eichl, Alexander Haas - Trainer: Stefan Hampl

TSV Meckenhausen: Jan Geitner, Martin Rögelein, Daniel Rehm, Felix Geitner, Philipp Miehling, Julian Stritzke, Johannes Graf (79. Andreas Bogner), Nico Baumann, Maximilian Bittner (46. Jonas Hofbeck), Alexander Pfindel, Jonas Ullrich - Trainer: Stefan Weber

Schiedsrichter: Julian Leykamm (Erlangen) - Zuschauer: 1338

Tore: 0:1 Julian Stritzke (59.), 1:1 Tim Ratschmeier (66.), 1:2 Alexander Pfindel (82.)

Rot: Franz Pfaller (90./Henger SV/)