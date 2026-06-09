Relegation muss wegen offener Entscheidung verschoben werden

Die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt kann nicht auf allen Plätzen am kommenden Mittwoch beginnen. Arminia Lirich aus der Gruppe 6 kennt immer noch seinen Gegner nicht und muss wegen einer ausstehenden sportgerichtlichen Entscheidung warten.
Der Klub aus dem Fußballkreis Oberhausen-Bottrop trifft auf den Tabellen-15. der Gruppe 1, das wäre nach aktuellem Stand VdS Nievenheim. Es gibt aber ein gewaltiges Aber: Die Partie des CfR Links Düsseldorf beim TSV Meerbusch II wurde am vergangenen Sonntag beim Stand von 0:0 abgebrochen, die Hintergründe lest ihr hier.
Sollte CfR Links entweder die Punkte via Verfahren erhalten oder sich in einem Wiederholungsspiel gegen Meerbusch II durchsetzen, wäre plötzlich CfR Links Tabellen-15. und VdS Nievenheim direkt abgestiegen. Der Verbandsfußballausschuss des Fußballverbands Niederrhein (FVN) hat nun die betroffenen Vereine informiert und erklärt, dass diese Relegationsspiele frühestens am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr ausgetragen werden.
Bis dahin soll es offenbar eine Entscheidung geben. Ob diese sportlich auf dem Platz oder via Verfahren entschieden wird, bleibt aktuell noch abzuwarten.
Das hat im Umkehrschluss zur Folge, dass nur eine Paarung regulär starten kann. Die SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz kämpfen ab Mittwoch im direkten Duell um den Klassenerhalt, dagegen spielen der SSV Berghausen und die SG Hackenberg zunächst in einer Entscheidungsrunde um die Relegation. Der Sieger - Klubs sind punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich - zieht in die Relegation gegen den 1. FC Viersen ein, der Verlierer steigt ab.
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