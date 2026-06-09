Relegation muss wegen offener Entscheidung verschoben werden Die Bezirksliga-Relegation um den Klassenerhalt zwischen Arminia Lirich und dem CfR Links Düsseldorf oder VdS Nievenheim muss verschoben werden. von André Nückel · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Vor allem Arminia Lirich muss warten. – Foto: FuPa-Grafik

Die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt kann nicht auf allen Plätzen am kommenden Mittwoch beginnen. Arminia Lirich aus der Gruppe 6 kennt immer noch seinen Gegner nicht und muss wegen einer ausstehenden sportgerichtlichen Entscheidung warten.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der Klub aus dem Fußballkreis Oberhausen-Bottrop trifft auf den Tabellen-15. der Gruppe 1, das wäre nach aktuellem Stand VdS Nievenheim. Es gibt aber ein gewaltiges Aber: Die Partie des CfR Links Düsseldorf beim TSV Meerbusch II wurde am vergangenen Sonntag beim Stand von 0:0 abgebrochen, die Hintergründe lest ihr hier. Sollte CfR Links entweder die Punkte via Verfahren erhalten oder sich in einem Wiederholungsspiel gegen Meerbusch II durchsetzen, wäre plötzlich CfR Links Tabellen-15. und VdS Nievenheim direkt abgestiegen. Der Verbandsfußballausschuss des Fußballverbands Niederrhein (FVN) hat nun die betroffenen Vereine informiert und erklärt, dass diese Relegationsspiele frühestens am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr ausgetragen werden.