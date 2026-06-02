 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Relegation München wird von Spielabsage überschattet

FuPa-Überblick

von Michel Guddat · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die Partie der SpVgg Thalkirchen (blau) gegen Solln wurde abgesagt.
Die Partie der SpVgg Thalkirchen (blau) gegen Solln wurde abgesagt. – Foto: Sascha Hecken

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Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis München. Eine Begegnung der Relegation zur Kreisliga, musste kurzfristig abgesagt werden.

Es geht in die heiße Phase auf Kreisebene – die Relegationen stehen an! Heute werden in München die Partien gelost, FuPa gibt selbstverständlich einen Überblick, sobald die Partien stehen.

Relegation zur Bezirksliga

Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Zweitplatzierten der drei Kreisligen München spielen einen Releganten für den Aufstieg zur Bezirksliga aus. Der Quotientenbeste (SV München West) erhält in der ersten Runde ein Freilos. Die Entscheidungsspiele finden auf einem neutralen Platz statt. Die Verlierer verbleiben in der Kreisliga. Der Gewinner spielt in einer zweiten Runde gegen den Sieger der Kreisliga-Relegation aus dem Kreis Zugspitze um ein Ticket für die Bezirksliga.

Erste Runde:

Spiel 1: Dienstag, 2.Juni, 19:00 Uhr: SV Lohhof gegen TSV Trudering

Heute, 19:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
19:00

Spiel 2: Samstag, 6. Juni, Lohhof/Trudering gegen SV München West

Zweite Runde:

Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 9. Juni, 18:30 Uhr: Lohhof/Trudering/München West gegen Lenggries/Unterpfaffenhofen

Spiel 4: Rückspiel: Samstag, 13. Juni, 15:00 Uhr: Lenggries/Unterpfaffenhofen gegen Lohhof/Trudering/München West

Relegation zur Kreisliga

Tränen oder Freude – die Relegation zur Kreisliga startet! Die Releganten der drei Kreisligen treffen auf die Releganten der sechs Kreisklassen. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel. Der Sieger der jeweiligen Duelle spielt in der nächsten Saison Kreisliga, der Verlierer tritt in der Kreisklasse an.

Spiel 1: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr: SV Niederroth – TSV Moosach-Hartmannshofen

Morgen, 19:00 Uhr
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
19:00

Spiel 2: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Moosach-Hartmannshofen – SV Niederroth

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
15:00

Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 20:00 Uhr: SV Riedmoos – SpVgg Feldmoching

Heute, 20:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
20:00

Spiel 4: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: SpVgg Feldmoching – SV Riedmoos

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
15:00

Spiel 5: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 18:45 Uhr: SV Untermenzing II – FC Alte Haide DSC

Heute, 18:45 Uhr
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
18:45

Spiel 6: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:30 Uhr: FC Alte Haide DSC – SV Untermenzing II

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
15:30

Kuriosum in der Relegation zur Kreisliga:

Die Relegationsspiele zwischen der SpVgg Thalkirchen und dem TSV Solln wurden kurzfristig abgesagt.

Auf Nachfrage teilte der Bayerischer Fußball-Verband mit, dass die Spiele abgesagt wurden, da ein Verfahren vor dem Sportgericht läuft. Genauere Informationen konnte der BFV zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.

Auf Anfrage wollten sich auch die beiden Vereine nicht weiter äußern.

Wie es weitergeht, ist derzeit völlig offen.

Spiel 7: Hinspiel: Abgesagt: SpVgg Thalkirchen – TSV Solln

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
19:00

Spiel 8: Rückspiel: Abgesagt: TSV Solln – SpVgg Thalkirchen

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
15:00

Spiel 9: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 18:45 Uhr: SV Gartenstadt-Trudering – FC Rot-Weiss Oberföhring

Morgen, 18:45 Uhr
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
18:45

Spiel 10: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: FC Rot-Weiss Oberföhring – SV Gartenstadt-Trudering

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
15:00

Spiel 11: Hinspiel: Dienstag, 2, Juni, 18:30 Uhr: TSV Grafing – TSV Steinhöring

Heute, 18:30 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
18:30live

Spiel 12: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: TSV Steinhöring – TSV Grafing

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
15:00

Relegation zur Kreisklasse

Ein Spiel noch für die jeweiligen Teams und dann steht fest, wer in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse spielen darf und wer in der A-Klasse antreten muss.

Spiel 1: Samstag: 6. Juni, 15:30 Uhr: FC Tandern – SC Vierkirchen

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Tandern
FC TandernFC Tandern
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
15:30

Spiel 2: Sonntag, 7. Juni, 12:00 Uhr: FC Alte Haide DSC II – FC Hochbrück

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
FC Hochbrück
FC HochbrückFC Hochbrück
12:00

Spiel 3: Sonntag, 7. Juni, 12:45 Uhr: TSV Forstenried – TSV Gräfelfing II

So., 07.06.2026, 12:45 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing II
12:45

Spiel 4: Mittwoch, 3. Juni, 19:00 Uhr: FC Bosna u. H. München – SV München West II

Morgen, 19:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
SV München West
SV München WestSV Mü. West II
19:00

Spiel 5: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: SC Arcadia Messestadt – SpVgg 1906 Haidhausen II

Morgen, 19:30 Uhr
Arcadia Messestadt
Arcadia MessestadtArcadia Mess
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen II
19:30

Spiel 6: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: ASV Glonn – Kirchheimer SC II

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
ASV Glonn
ASV GlonnGlonn
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim II
15:00