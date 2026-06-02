Relegation München wird von Spielabsage überschattet

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis München. Eine Begegnung der Relegation zur Kreisliga, musste kurzfristig abgesagt werden.
Es geht in die heiße Phase auf Kreisebene – die Relegationen stehen an! Heute werden in München die Partien gelost, FuPa gibt selbstverständlich einen Überblick, sobald die Partien stehen.
Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Zweitplatzierten der drei Kreisligen München spielen einen Releganten für den Aufstieg zur Bezirksliga aus. Der Quotientenbeste (SV München West) erhält in der ersten Runde ein Freilos. Die Entscheidungsspiele finden auf einem neutralen Platz statt. Die Verlierer verbleiben in der Kreisliga. Der Gewinner spielt in einer zweiten Runde gegen den Sieger der Kreisliga-Relegation aus dem Kreis Zugspitze um ein Ticket für die Bezirksliga.
Erste Runde:
Spiel 1: Dienstag, 2.Juni, 19:00 Uhr: SV Lohhof gegen TSV Trudering
Spiel 2: Samstag, 6. Juni, Lohhof/Trudering gegen SV München West
Zweite Runde:
Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 9. Juni, 18:30 Uhr: Lohhof/Trudering/München West gegen Lenggries/Unterpfaffenhofen
Spiel 4: Rückspiel: Samstag, 13. Juni, 15:00 Uhr: Lenggries/Unterpfaffenhofen gegen Lohhof/Trudering/München West
Tränen oder Freude – die Relegation zur Kreisliga startet! Die Releganten der drei Kreisligen treffen auf die Releganten der sechs Kreisklassen. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel. Der Sieger der jeweiligen Duelle spielt in der nächsten Saison Kreisliga, der Verlierer tritt in der Kreisklasse an.
Spiel 1: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr: SV Niederroth – TSV Moosach-Hartmannshofen
Spiel 2: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Moosach-Hartmannshofen – SV Niederroth
Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 20:00 Uhr: SV Riedmoos – SpVgg Feldmoching
Spiel 4: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: SpVgg Feldmoching – SV Riedmoos
Spiel 5: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 18:45 Uhr: SV Untermenzing II – FC Alte Haide DSC
Spiel 6: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:30 Uhr: FC Alte Haide DSC – SV Untermenzing II
Kuriosum in der Relegation zur Kreisliga:
Die Relegationsspiele zwischen der SpVgg Thalkirchen und dem TSV Solln wurden kurzfristig abgesagt.
Auf Nachfrage teilte der Bayerischer Fußball-Verband mit, dass die Spiele abgesagt wurden, da ein Verfahren vor dem Sportgericht läuft. Genauere Informationen konnte der BFV zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.
Auf Anfrage wollten sich auch die beiden Vereine nicht weiter äußern.
Wie es weitergeht, ist derzeit völlig offen.
Spiel 7: Hinspiel: Abgesagt: SpVgg Thalkirchen – TSV Solln
Spiel 8: Rückspiel: Abgesagt: TSV Solln – SpVgg Thalkirchen
Spiel 9: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 18:45 Uhr: SV Gartenstadt-Trudering – FC Rot-Weiss Oberföhring
Spiel 10: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: FC Rot-Weiss Oberföhring – SV Gartenstadt-Trudering
Spiel 11: Hinspiel: Dienstag, 2, Juni, 18:30 Uhr: TSV Grafing – TSV Steinhöring
Spiel 12: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: TSV Steinhöring – TSV Grafing
Ein Spiel noch für die jeweiligen Teams und dann steht fest, wer in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse spielen darf und wer in der A-Klasse antreten muss.
Spiel 1: Samstag: 6. Juni, 15:30 Uhr: FC Tandern – SC Vierkirchen
Spiel 2: Sonntag, 7. Juni, 12:00 Uhr: FC Alte Haide DSC II – FC Hochbrück
Spiel 3: Sonntag, 7. Juni, 12:45 Uhr: TSV Forstenried – TSV Gräfelfing II
Spiel 4: Mittwoch, 3. Juni, 19:00 Uhr: FC Bosna u. H. München – SV München West II
Spiel 5: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: SC Arcadia Messestadt – SpVgg 1906 Haidhausen II
Spiel 6: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: ASV Glonn – Kirchheimer SC II