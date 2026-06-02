Relegation München wird von Spielabsage überschattet FuPa-Überblick von Michel Guddat · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Partie der SpVgg Thalkirchen (blau) gegen Solln wurde abgesagt. – Foto: Sascha Hecken

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis München. Eine Begegnung der Relegation zur Kreisliga, musste kurzfristig abgesagt werden.

Es geht in die heiße Phase auf Kreisebene – die Relegationen stehen an! Heute werden in München die Partien gelost, FuPa gibt selbstverständlich einen Überblick, sobald die Partien stehen. Relegation zur Bezirksliga Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Zweitplatzierten der drei Kreisligen München spielen einen Releganten für den Aufstieg zur Bezirksliga aus. Der Quotientenbeste (SV München West) erhält in der ersten Runde ein Freilos. Die Entscheidungsspiele finden auf einem neutralen Platz statt. Die Verlierer verbleiben in der Kreisliga. Der Gewinner spielt in einer zweiten Runde gegen den Sieger der Kreisliga-Relegation aus dem Kreis Zugspitze um ein Ticket für die Bezirksliga.

Erste Runde: Spiel 1: Dienstag, 2.Juni, 19:00 Uhr: SV Lohhof gegen TSV Trudering

Heute, 19:00 Uhr SV Lohhof SV Lohhof TSV Trudering Trudering 19:00 PUSH Spiel 2: Samstag, 6. Juni, Lohhof/Trudering gegen SV München West Zweite Runde: Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 9. Juni, 18:30 Uhr: Lohhof/Trudering/München West gegen Lenggries/Unterpfaffenhofen Spiel 4: Rückspiel: Samstag, 13. Juni, 15:00 Uhr: Lenggries/Unterpfaffenhofen gegen Lohhof/Trudering/München West Relegation zur Kreisliga Tränen oder Freude – die Relegation zur Kreisliga startet! Die Releganten der drei Kreisligen treffen auf die Releganten der sechs Kreisklassen. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel. Der Sieger der jeweiligen Duelle spielt in der nächsten Saison Kreisliga, der Verlierer tritt in der Kreisklasse an. Spiel 1: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr: SV Niederroth – TSV Moosach-Hartmannshofen Morgen, 19:00 Uhr SV Niederroth Niederroth TSV Moosach-Hartmannshofen TSV Moosach 19:00 PUSH Spiel 2: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Moosach-Hartmannshofen – SV Niederroth

Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 20:00 Uhr: SV Riedmoos – SpVgg Feldmoching Heute, 20:00 Uhr SV Riedmoos Riedmoos SpVgg Feldmoching Feldmoching 20:00 PUSH Spiel 4: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: SpVgg Feldmoching – SV Riedmoos

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SpVgg Feldmoching Feldmoching SV Riedmoos Riedmoos 15:00 PUSH

Spiel 5: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 18:45 Uhr: SV Untermenzing II – FC Alte Haide DSC Heute, 18:45 Uhr SV Untermenzing (U23) SV Untermenzing (U23) II FC Alte Haide - DSC München Alte Haide 18:45 PUSH Spiel 6: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:30 Uhr: FC Alte Haide DSC – SV Untermenzing II

Kuriosum in der Relegation zur Kreisliga: Die Relegationsspiele zwischen der SpVgg Thalkirchen und dem TSV Solln wurden kurzfristig abgesagt. Auf Nachfrage teilte der Bayerischer Fußball-Verband mit, dass die Spiele abgesagt wurden, da ein Verfahren vor dem Sportgericht läuft. Genauere Informationen konnte der BFV zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Auf Anfrage wollten sich auch die beiden Vereine nicht weiter äußern. Wie es weitergeht, ist derzeit völlig offen. Spiel 7: Hinspiel: Abgesagt: SpVgg Thalkirchen – TSV Solln Heute, 19:00 Uhr SpVgg Thalkirchen Thalkirchen TSV München-Solln MUC-Solln 19:00 PUSH Spiel 8: Rückspiel: Abgesagt: TSV Solln – SpVgg Thalkirchen

Spiel 9: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 18:45 Uhr: SV Gartenstadt-Trudering – FC Rot-Weiss Oberföhring Morgen, 18:45 Uhr SV Gartenstadt Trudering G. Trudering FC Rot-Weiss Oberföhring Oberföhring 18:45 PUSH Spiel 10: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: FC Rot-Weiss Oberföhring – SV Gartenstadt-Trudering

Spiel 11: Hinspiel: Dienstag, 2, Juni, 18:30 Uhr: TSV Grafing – TSV Steinhöring Heute, 18:30 Uhr TSV Grafing TSV Grafing TSV Steinhöring Steinhöring 18:30 live PUSH Spiel 12: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: TSV Steinhöring – TSV Grafing

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr TSV Steinhöring Steinhöring TSV Grafing TSV Grafing 15:00 PUSH

Relegation zur Kreisklasse Ein Spiel noch für die jeweiligen Teams und dann steht fest, wer in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse spielen darf und wer in der A-Klasse antreten muss. Spiel 1: Samstag: 6. Juni, 15:30 Uhr: FC Tandern – SC Vierkirchen

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr FC Tandern FC Tandern SC Vierkirchen Vierkirchen 15:30 PUSH

Spiel 2: Sonntag, 7. Juni, 12:00 Uhr: FC Alte Haide DSC II – FC Hochbrück

Spiel 3: Sonntag, 7. Juni, 12:45 Uhr: TSV Forstenried – TSV Gräfelfing II

Spiel 4: Mittwoch, 3. Juni, 19:00 Uhr: FC Bosna u. H. München – SV München West II

Spiel 5: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: SC Arcadia Messestadt – SpVgg 1906 Haidhausen II

Morgen, 19:30 Uhr Arcadia Messestadt Arcadia Mess SpVgg 1906 Haidhausen Haidhausen II 19:30 PUSH

Spiel 6: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: ASV Glonn – Kirchheimer SC II