Relegation MTK: Türk Hattersheim erarbeitet sich gute Ausgangslage

Der Türk FC Hattersheim bejubelt den 2:1-Sieg im Relegations-Hinspiel gegen den BSC Schwalbach.

Main-Taunus. Bei den Relegationsspielen im Main-Taunus-Kreis setzten sich im Hinspiel jeweils die klasshöhren Teams zuhause mit 2:1 durch. Während sich Türk Hattersheim in der Kreisoberliga-Relegation eine gute Ausgangslage für das Rückspiel beim BSC Schwalbach erarbeitete, konnte C.R.E.U Hoechst in der Relagation der A-Liga spät das Spiel gegen den SV Flörsheim drehen. Geht nun ebenfalls mit einem Sieg ins Rückspiel. Gleiches Szenario auch in der B-Liga-Relegation - dort setzten sich die TuS Hornau II mit 2:1 gegen die SG DJK Hattersheim durch.



"Wichtig für uns, dass wir mit einem Tor Vorsprung nach Schwalbach fahren", betonte Hattersheim-Coach Maurizio Sanfratallo. Dessen Team zunächst in Rückstand geriet - Sergejs Parfenovics köpfte die Gäste vom BSC nach einer Ecke in Führung (20.). Der Kreisoberligist antwortete aber promt: Semir Agovic (26.) nickte ebenfalls nach einer Ecke ein. "Nach der zweiten Halbzeit müssen wir uns ankreiden lassen, nicht höher gewonnen zu haben", sah Sanfratello sein Team immer wieder am Aluminium scheitern. Umso wichtiger, dass der Treffer von Verteidiger Omar Khaldi (54.) per Kopf zum knappen Sieg reichte. Das Rückspiel steigt am Mittwoch (19:30 Uhr) beim BSC Schwalbach.