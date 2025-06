Relegation MTK: SG DJK trotz Hinspielniederlage zuversichtlich

Nach gutem Start und zwei vergebenen Chancen der Hattersheimer stellte Hornau durch Thilo Lenz in der 27. Minute auf 1:0. "Wenn du vorne deine Chancen nicht nutzt, bekommst du die Tore eben hinten", ärgert sich Florian Meyer, Co-Trainer der SG DJK. Zur Halbzeit stand es nach dem Ausgleichstreffer des kurz zuvor eingewechselten Alexandros Koc 1:1. Einen langen Ball von Kapitän Lukas Medak legte er sich stark am Torwart vorbei und schob ins leere Tor ein.

Den zweiten Abschnitt dominierten die Hattersheimer zu Beginn, aber verpassten es, in Führung zu gehen. In der 61. Minute klingelte es dann wieder im eigenen Tor: Die Hornauer spielten sich stark durch die DJK-Hintermannschaft und Joshua Becker vollendete zum 2:1. Die Gäste kamen nicht mehr richtig in den Spielfluss und nur noch zu Halbchancen. "Insgesamt war es eine unglückliche Niederlage", so Meyer.

"Mannschaft brennt auf Wiedergutmachung"