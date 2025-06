Relegation MTK: SG DJK ist zurück in der B-Liga!

Hattersheim. Die SG DJK Hattersheim hat den Aufstieg geschafft und spielt kommende Saison in der B-Liga. In der Relegation setzte sich das Team von Francesco Casaluci gegen TuS Hornau III durch. Nach der 1:2-Pleite im Hinspiel besiegten die Hattersheimer die Hornauer im Rückspiel auf eigenem Platz mit 7:2.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Bereits nach einer Minute hatten die Gastgeber durch Alexandros Koc die erste Chance. Auch in der Folge spielten die Hattersheimer weiter nach vorne und gingen in der 20. Minute sehenswert in Führung. Florian Meyer traf von hinter der Mittellinie und sorgte für die erste Ekstase am Mittwochabend im Hattersheimer Sportpark. "Das Tor war der Dosenöffner - danach lief alles wie aus einem Guss", erzählt der Torschütze, gleichzeitig auch spielender Co-Trainer. Ab der 34. Minute agierte die SG DJK dann in Überzahl, nachdem der Hornauer Marcel Lotz wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde. Das 2:0 von Hannes Krogul (38.) war der Halbzeitstand.