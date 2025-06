Relegation Moers: GSV Moers II stürmt in Relegation, Burmann rettet SV

Ganz andere Verhältnisse am Sonntag: Der GSV Moers II gewinnt das Duell der Landesliga-Reserve gegen den 1. FC Lintfort iI mit 5:1 haushoch und darf daher weiter auf den Aufstieg hoffen. Jetzt geht es gegen FC Rumeln-Kaldenhausen und den TuS Borth.

GSV Moers II – 1. FC Lintfort II 5:1

GSV Moers II: Jonas Breder, Janik Till Bongards, Bilal Akdemir, Leandro Adams, Luan Schreiber, Sebastian Tschentschel, Jan Albus, Mehmet Berke Ilhan, Viacheslav Hrebniev, Ramon Morawiec, Aza Kader - Trainer: Daniel Zvar

1. FC Lintfort II: Niko Hücklekemkes, Mario Brescakovic, Karim Diki, Julian Klement, David Kiljan, Dennis Kiljan, Daniel Derikx, Jan Czaykowski, Alen Ibrahimovic, Elvir Civic, Leon Haliti - Trainer: José Antonio Garrido Mira

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch

Tore: 1:0 Luan Schreiber (18.), 2:0 Sebastian Tschentschel (34.), 3:0 Viacheslav Hrebniev (54.), 4:0 Ramon Morawiec (58.), 5:0 Lukas Bolha (81.), 5:1 Dennis Kiljan (88.)

Keine Tore sahen die Zuschauer beim ersten Spiel der beiden Landesliga-Reserven, so geht es mit offenem Visier in die zweite Begegnung am kommenden Sonntag. Dann hat der GSV Moers II auch Heimvorteil.

1. FC Lintfort II – GSV Moers II 0:0

1. FC Lintfort II: Kusuga Jürgen Kulakit Komolong, Mario Brescakovic, Karim Diki, Dominic Grelck (40. Julian Klement), Dennis Kiljan, Daniel Derikx (80. Mario Dzambo), Jan Czaykowski (65. Elvir Civic), Alen Ibrahimovic, Armin Cibric, Gabriel Derikx (34. Patrik Binias), Mustafa Ölmez (60. David Kiljan) - Trainer: José Antonio Garrido Mira

GSV Moers II: Jonas Breder, Janik Till Bongards, Philipp Dorok (76. Lucas Dorok), Bilal Akdemir, Leandro Adams, Luan Schreiber, Henrique Domingos Sadjo (65. Mehmet Berke Ilhan), Sebastian Tschentschel, Jan Albus, Ramon Morawiec, Aza Kader - Trainer: Daniel Zvar - Trainer: Noel Morawiec

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 200

Tore: keine Tore