Relegation: Mammutaufgabe wartet auf Viktoria Wehofen

Der SV Duissern steht kurz vor dem Wissen, gegen wen er in der Abstiegsrelegation antreten muss. Als Tabellen-15. der Gruppe 1 der Duisburger A-Liga trifft der SVD noch gegen sein Pendent aus der Gruppe 2 - also Viktoria Wehofen oder Hamborn 1890. Die beiden spielen aufgrund von Punktgleichheit in der Abschlusstabelle den Relegationsteilnehmer aus, im ersten Duell haben sich die Hamborner auf heimischer Asche mit 2:0 durchgesetzt und in eine vorteilhafte Position gebracht. Am Sonntag steht nun das Rückspiel in Wehofen an. Gespielt wird hier auf Naturrasen.