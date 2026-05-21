Relegation live: Wolfsburg gegen Paderborn ab 20:30 Uhr im Liveticker

Die Bundesliga-Relegation startet! Der VfL Wolfsburg empfängt den SC Paderborn zum Hinspiel in der Volkswagen Arena. Wer verschafft sich die bessere Ausgangslage fürs Rückspiel? Alle Highlights, Tore und Reaktionen jetzt live im Ticker.
Zum Liveticker:
Alles auf einen Blick:
VfL Wolfsburg – SC Paderborn 07:
Aufstellung von VfL Wolfsburg: Kamil Grabara, Joakim Maehle, Konstantinos Koulierakis, Denis Vavro, Jeanuel Belocian, Saël Kumbedi, Mattias Svanberg, Christian Eriksen, Yannick Gerhardt, Adam Daghim, Dzenan Pejcinovic - Trainer: Dieter Hecking
Aufstellung von SC Paderborn 07: Dennis Seimen, Laurin Curda, Mattes Hansen, Calvin Brackelmann, Tjark Scheller, Jonah Sticker, Sebastian Klaas, Santiago Castaneda, Ruben Müller, Filip Bilbija, Stefano Marino - Trainer: Ralf Kettemann
Schiedsrichter: Benjamin Brand (Schallfeld)