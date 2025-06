Relegation live: Wahrt Sterkrade die Mini-Chance gegen Tönisberg?

So viel ist klar: Sterkrade muss in jedem Fall mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um sich noch die Mini-Chance auf den Aufstieg am Leben zu halten. Sollte es tatsächlich dazu kommen, könnten schlussendlich alle drei Mannschaften die gleiche Bilanz erzielen.

Für den Fall hat der FVN bereits vorgesorgt, es stünden weitere Entscheidungsspiele an: "Sind nach Abschluss der Entscheidungsrunde alle drei Mannschaften punkt- und torgleich, gilt § 55 (4) SpO/WDFV. Unter den drei Teilnehmern wird eine Paarung ausgelost und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen gespielt, wobei die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht hat." Der Gewinner würde in diesem Szenario gegen die dritte Mannschaft spielen, auch dort ginge es falls notwendig bis ins Elfmeterschießen.

Anders als in Solingen wird sich Sterkrade am heimischen "Dicken Stein" wohl nicht ähnlich defensiv präsentieren. Tönisberg dürfte rein qualitativ auf einem ähnlichen Niveau anzusiedeln sein, dazu reicht 06/07 wie erwähnt eben nicht nur ein knapper Sieg.

Dass der VfL Tönisberg überhaupt in diese Aufstiegsrunde rutschte, lag auch am späten Leistungseinbruch von Neukirchen-Vluyn in der Rückrunde. Während Solingen und Sterkrade sich früh offensiv zu ihren Aufstiegsambitionen bekannten, hielt sich Tönisberg in der Außendarstellung eher zurück.

In Sterkrade wird in jedem Fall aber noch nicht das letzte Wort in Sachen Landesliga-Aufstieg gesprochen sein. Die Entscheidung fällt – frühestens – drei Tage später zwischen Tönisberg und Solingen.