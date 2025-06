Viktoria Wehofen will es noch einmal wissen. – Foto: Marcel Eichholz

Relegation live: Viktoria Wehofen und SV Duissern kämpfen um die Liga Die Entscheidungsrunde ist gespielt, nun geht es in die Relegation. Viktoria Wehofen und der SV Duissern kämpfen um den Klassenerhalt.

Viktoria Wehofen hat es in der Entscheidungsrunde gegen den SV Hamborn 1890 verpasst, die Klasse vorzeitig zu halten. Nun geht es in der Relegation gegen den SV Duissern. Wer hier nach 180 - oder mehr - Minuten als Sieger vom Platz geht, spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A Duisburg, für den Verlierer geht es runter in die B-Klasse. FuPa Niederrhein begleitet das Duell ausführlich mittels Ticker, FuPa.tv, YouTube-Stream sowie einer Bildergalerie.

Heute, 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen SV Duissern SV Duissern 19:30 live PUSH

Vor fast drei Wochen hat Duissern zum letzten Mal in einem Pflichtspiel auf dem Feld gestanden. Seitdem hat der Tabellen-15. der Kreisliga A Duisburg gewartet, wie es für ihn weitergeht. Nach dem Abstieg des TSV Bruckhausen aus der Bezirksliga war klar, dass es in die Relegation gehen würde, hier mussten Viktoria Wehofen und Hamborn 90 aber erst in einer Entscheidungsrunde den Teilnehmer ermitteln, da sie die reguläre Saison punktgleich beendet hatten. Nach Hin- und Rückspiel haben sich die Hambornern mit 5:4 durchgesetzt und freuen sich über den Klassenerhalt, für Wehofen geht es indes weiter.

>>> Hier geht es zum Ticker, FuPa.tv und Livestream Klar ist: Wehofen hat in den zurückliegenden Partien gegen Hamborn ordentlich Körner gelassen. Es war eine Kraftanstrengung, die letztlich nicht belohnt wurde. Duissern hingegen konnte die Zeit zur Regeneration und konzentrierten Vorbereitung nutzen. Auch der nun feststehende Gegner wurde unter die Lupe genommen. Zudem dürfte auch der Kopf eine Rolle spielen. Die Viktoria geht - trotz Sieg am Sonntag - mit zwei Nackenschlägen in die Duelle gegen Duissern. Der Klassenerhalt ist noch möglich, aber einfach wird es nicht.

Rückspiel am Sonntag

So., 22.06.2025, 15:00 Uhr SV Duissern SV Duissern SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen 15:00 PUSH