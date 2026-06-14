Relegation live: Viktoria Buchholz muss SV Friedrichsfeld schlagen

Viktoria Buchholz kämpft um den Klassenerhalt. – Foto: Marcel Eichholz

Der erste Akt ist absolviert, das große Finale in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga steht am Sonntag an. Das Hinspiel konnte die SV Friedrichsfeld knapp mit 2:1 gegen Viktoria Buchholz für sich entscheiden . Im Rückspiel ist für die Duisburger aber noch nichts verloren, zeigten sie doch besonders in der zweiten Halbzeit ein über weite Strecken Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier spielten.

Mindestens noch 90 Minuten hat Viktoria Buchholz Zeit, den Abstieg in die Kreisliga A abzuwenden. Aktuell spielt der Verein aus dem Duisburger Süden seine achte Saison in der Bezirksliga, zwischenzeitlich ging es sogar in die Landesliga hoch. Auf Kreisebene war die Viktoria zuletzt von 2006 bis 2008 vertreten. Damit das nach 20 Jahren nicht erneut der Fall ist, wird die Mannschaft alles reinwerfen und vor heimischem Publikum auf Sieg spielen. Mit mindestens einem Tor Unterschied muss Buchholz gewinnen, um eine Verlängerung zu erzwingen. Ist der Abstand größer, klappt der Klassenerhalt direkt.

Duell der Bezirksliga-Urgesteine

Dem wollen die Gäste natürlich etwas entgegensetzen. Die Friedrichsfelder können getrost als Bezirksliga-Urgestein betitelt werden. Seit Beginn der Datenerfassung bei FuPa Niederrhein zu Beginn der Spielzeit 2001/02 waren die "Hackstädter" Dauergast in dieser Spielklasse, verpassten den Aufstieg mehrfach knapp, waren zugleich aber auch nie in Gefahr abzusteigen. Bis zu diesem Jahr. 40 Punkte reichten in der Gruppe 4 nicht für den direkten Klassenerhalt, zumal die SVF im direkten Vergleich am schlechtesten abschnitt.

Im Hinspiel tasteten sich die Kontrahenten lange Zeit ab, sodass es kaum nennenswerte Torraumszenen gab. Eine Standard brachte den ersten Treffer der Partie. Eray Tuncel vollstreckte den hereingebrachten Freistoß sicher. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung mehr Fahrt auf. Beide Seiten konnten sich Chancen herausspielen, diese aber nicht in Torerfolge ummünzen. Ein schneller Angriff führte schließlich zum 2:0 für Friedrichsfeld, das noch jubelte, als Buchholz den Anschlusstreffer markierte. In der Schlussphase wurde es ruppiger, insgesamt blieb es aber fair. Mit nur einem Tor Unterschied ist am Sonntag im Rückspiel noch alles möglich. FuPa Niederrhein tickert die Partie ausführlich, zudem gibt es die Höhepunkte bei FuPa.tv und einen YouTube-Livestream.