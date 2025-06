Relegation live: TSV Bruckhausen gegen Germania Wuppertal

Noch zweimal 90 Minuten stehen für den TSV Bruckhausen in dieser Saison an, zweimal 90 Minuten hat die Mannschaft Zeit, die Klasse in der Bezirksliga zu halten. Im ersten Relegationshinspiel empfängt der TSV auf heimischer Anlage den SSV Germania Wuppertal. Insgesamt werden drei weitere Absteiger aus der Bezirksliga gesucht, das Duell zwischen Bruckhausen und Wuppertal ist das erste, das ausgetragen werden kann, da bei den anderen Teilnehmern erst noch Entscheidungsspiele anstehen. Ihr könnt das Duell live im Ticker, bei FuPa.tv und im Stream bei YouTube verfolgen.

Am vergangenen Wochenende hat es der TSV Bruckhausen verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig und aus eigener Kraft einzufahren. Beim Mülheimer SV gab es eine 2:4-Niederlage, die dafür sorgte, dass der TSV die Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6, auf Tabellenplatz 15 und damit dem Relegationsrang beendete. Dass der 1. FC Mülheim zeitgleich unterlag und Bruckhausen mit einem Sieg gerettet gewesen wäre, machte den Spielausgang noch bitterer. "Das ist natürlich extrem ärgerlich, dass wir das nicht nutzen konnten. Wir haben vor dem gegnerischen Tor nicht zielstrebig genug gespielt. Außerdem waren drei, vier Spieler bei uns leider Totalausfälle. Bei manchen Jungs ist die Luft einfach raus", erklärte TSV-Coach Ömer Camuralioglu in der WAZ.

In der Gruppe 2 ist Germania Wuppertal am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz geklettert und damit zumindest einem Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Relegation aus dem Weg gegangen. Mit dem 4:2-Erfolg gegen Türkgücü Velbert konnte das Team vor den nun anstehenden Duellen gegen Bruckhausen noch einmal wichtiges Selbstvertrauen tanken.