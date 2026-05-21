 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Relegation LIVE: Traumstart Wasserburg! Stellner netzt im Nachschuss

Relegationshinspiele zur Bayernliga

von Paul Ruser · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser
Darf im Relegationshinspiel früh jubeln: Der TSV Wasserburg.
Darf im Relegationshinspiel früh jubeln: Der TSV Wasserburg. – Foto: Bernhard Schmöller

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Der FSV Pfaffenhofen und der TSV Wasserburg wollen in die Bayernliga Süd aufsteigen. Den Tabellenzweiten aus den Landesligen Südwest (Pfaffenhofen) und Südost (Wasserburg) stehen dabei aber die beiden aktuellen Bayernligisten Coburg und Hauzenberg im Weg. Wir berichten LIVE:

Heute, 18:30 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
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Heute, 18:30 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
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