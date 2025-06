Relegation live: Ticker & FuPa.tv zu Gladbach gegen Sterkrade 72

Der 1. FC Mönchengladbach und der FC Sterkrade 72 haben am Mittwoch (19.30 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) ihre letzte Chance auf den Verbleib in der Bezirksliga. Der Verlierer nach Hin- und Rückspiel steigt in die Kreisliga A ab - die Entscheidungen live auf FuPa.