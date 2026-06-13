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Relegation live: Spiele, Ticker, Videos am 14. Juni
Erst Relegation am Niederrhein, dann Deutschland - auf FuPa verpasst ihr am Sonntag keine Spiele, Ergebnisse, Ticker oder Infos.
von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
So laufen die Relegationsspiele am Sonntag. – Foto: FuPa-Grafik
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, zuvor gibt es in der Gruppe 2 noch eine Entscheidungsrunde.
Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.
Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.
Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten. UPDATE: VSF Amern III verzichtet.
Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.
Relegation um Startplatz in der Kreisliga A: Der SV Millingen als Tabellen-15. der Kreisliga A und der 1. FC Lintfort II als Dritter der Kreisliga B kämpfen um den letzten Startplatz in der Kreisliga A.
Relegation um Startplatz in der Kreisliga B: Der SV Haesen-Hochheide als Tabellen-15. der Kreisliga B und die beiden Vizemeister der Kreisliga C - TuS Baerl und TV Kaldenhausen - duellieren sich um den letzten Startplatz in der Kreisliga B.
UPDATE: SV Haesen-Hochheide steigt freiwillig ab, deshalb spielen Baerl und Kaldenhausen im Hin- und Rückspiel um den Aufstieg! Viktoria Birten hält dadurch die Klasse.
Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.
Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.
Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.