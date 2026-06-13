Relegation live: Spiele, Ticker, Videos am 14. Juni

So laufen die Relegationsspiele am Sonntag. – Foto: FuPa-Grafik

Bevor die Deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend in die Weltmeisterschaft startet , stehen zahlreiche Entscheidungen in den Relegationsspielen an. Der Überblick für den 14. Juni 2026.

Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern in die Landesliga aufsteigen dürfen.

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, zuvor gibt es in der Gruppe 2 noch eine Entscheidungsrunde.

Hinweis: Die Paarung mit Arminia Lirich wurde verschoben - mehr hier!

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Relegation in Düsseldorf

Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.

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