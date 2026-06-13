 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation live: Spiele, Ticker, Videos am 14. Juni

Erst Relegation am Niederrhein, dann Deutschland - auf FuPa verpasst ihr am Sonntag keine Spiele, Ergebnisse, Ticker oder Infos.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
So laufen die Relegationsspiele am Sonntag.
So laufen die Relegationsspiele am Sonntag. – Foto: FuPa-Grafik

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Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Bevor die Deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend in die Weltmeisterschaft startet, stehen zahlreiche Entscheidungen in den Relegationsspielen an. Der Überblick für den 14. Juni 2026.

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

Relegation zur Landesliga

Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern in die Landesliga aufsteigen dürfen.

Morgen, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

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Relegation um Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, zuvor gibt es in der Gruppe 2 noch eine Entscheidungsrunde.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:00

Hinweis: Die Paarung mit Arminia Lirich wurde verschoben - mehr hier!

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

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Relegation in Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Düsseldorf

  • Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B - TV Kalkum-Wittlaer II und TuS Gerresheim II - ermitteln einen zusätzlichen Absteiger.

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh. II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum II
13:00live

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Maccabi Düsseldorf
TuS Maccabi DüsseldorfTuS Maccabi
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich III
13:00

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Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.

Morgen, 15:00 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
15:00live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
    UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Kempen-Krefeld

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Relegation in Kleve-Geldern

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
15:00live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kleve-Geldern

  • Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk II
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
15:00live

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B Kleve-Geldern

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Relegation in Moers

  • Relegation um Startplatz in der Kreisliga A: Der SV Millingen als Tabellen-15. der Kreisliga A und der 1. FC Lintfort II als Dritter der Kreisliga B kämpfen um den letzten Startplatz in der Kreisliga A.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort II
15:00live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Moers

  • Relegation um Startplatz in der Kreisliga B: Der SV Haesen-Hochheide als Tabellen-15. der Kreisliga B und die beiden Vizemeister der Kreisliga C - TuS Baerl und TV Kaldenhausen - duellieren sich um den letzten Startplatz in der Kreisliga B.
  • UPDATE: SV Haesen-Hochheide steigt freiwillig ab, deshalb spielen Baerl und Kaldenhausen im Hin- und Rückspiel um den Aufstieg! Viktoria Birten hält dadurch die Klasse.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Borth
TuS BorthTuS Borth II
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
15:00live

>>> Zur Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga B Moers

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Relegation in Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A - das sind Fortuna Bottrop II und Post SV Oberhausen.

Morgen, 15:00 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop II
Post SV Oberhausen
Post SV OberhausenPost SV Ob.
15:00live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga B: Die beiden Vizemeister der Kreisliga C - Schacht 11 Bottrop und SG Oberhausen - ermitteln einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga B.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
14:00

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Oberhausen-Bottrop

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Relegation in Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.
  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E. II
BSV Grün-Weiß Flüren
BSV Grün-Weiß FlürenGW Flüren
15:00live

Relegation in Wuppertal-Niederberg

  • Relegation zur Kreisliga B: Die Tabellendritten der Kreisliga C ermitteln einen fünften Aufsteiger - das sind FC Rot-Weiß Heiligenhaus II und Grün-Weiß Wuppertal II.

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Relegation der Frauen

  • Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga: Die beiden Vizemeister der Landesligen ermitteln einen dritten Aufsteiger - FC Kray und Fortuna Düsseldorf.
  • Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.

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