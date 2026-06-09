 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation live: Spiele, Ticker, Videos am 10. Juni

Relegation am Niederrhein: Am Mittwoch beginnt am Niederrhein die Relegation - FuPa ist für euch auf diversen Plätzen unterwegs. Klickt euch rein!

von André Nückel · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Die große Relegations-Übersicht für den 10. Juni 2026.
Die große Relegations-Übersicht für den 10. Juni 2026. – Foto: FuPa-Grafik

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Bezirksliga 2
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Mit dem Spieltag am Mittwoch, 10. Juni, beginnt am Niederrhein die Relegation. FuPa ist für euch auf vielen Plätzen unterwegs und berichtet live - mitunter auch im Video! Klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

Relegation zur Landesliga

Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern in die Landesliga aufsteigen dürfen.

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
19:30live

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

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Relegation um Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, zuvor gibt es in der Gruppe 2 noch eine Entscheidungsrunde.

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
19:30live

Hinweis: Die Paarung mit Arminia Lirich wurde verschoben - mehr hier!

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

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Relegation in Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Oberbilk 09
SV Oberbilk 09SV Oberbilk
SSV Erkrath
SSV ErkrathSSV Erkrath
19:30

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Düsseldorf

  • Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B - TV Kalkum-Wittlaer II und TuS Gerresheim II - ermitteln einen zusätzlichen Absteiger.

Morgen, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum II
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh. II
19:30

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich III
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath IV
19:30

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Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.

Morgen, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
19:30

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

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Relegation in Kleve-Geldern

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
19:30live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kleve-Geldern

  • Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.

Morgen, 19:30 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk II
19:30live

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B Kleve-Geldern

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Relegation in Moers

  • Relegation um Startplatz in der Kreisliga A: Der SV Millingen als Tabellen-15. der Kreisliga A und der 1. FC Lintfort II als Dritter der Kreisliga B kämpfen um den letzten Startplatz in der Kreisliga A.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Moers

  • Relegation um Startplatz in der Kreisliga B: Der SV Haesen-Hochheide als Tabellen-15. der Kreisliga B und die beiden Vizemeister der Kreisliga C - TuS Baerl und TV Kaldenhausen - duellieren sich um den letzten Startplatz in der Kreisliga B.

Morgen, 19:30 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
TuS Borth
TuS BorthTuS Borth II
19:30live

>>> Zur Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga B Moers

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Relegation in Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A - das sind Fortuna Bottrop II und Post SV Oberhausen.

Ansetzung der Spiele fehlt noch.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga B: Die beiden Vizemeister der Kreisliga C - Schacht 11 Bottrop und SG Oberhausen - ermitteln einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga B.

Ansetzung der Spiele fehlt noch.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Oberhausen-Bottrop

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Relegation in Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Rees
SV ReesSV Rees
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
19:30live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Morgen, 19:30 Uhr
SuS Isselburg
SuS IsselburgIsselburg
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E. II
19:30

Relegation in Wuppertal-Niederberg

  • Relegation zur Kreisliga B: Die Tabellendritten der Kreisliga C ermitteln einen fünften Aufsteiger - das sind FC Rot-Weiß Heiligenhaus II und Grün-Weiß Wuppertal II.

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Relegation um U15-Niederrheinliga-Meisterschaft

  • Relegation um Aufstieg in die Regionalliga West der C-Junioren + Meisterschaft in der C-Jugend-Niederrheinliga: Die beiden Niederrheinliga-Gruppensieger SuS Dinslaken und VfB 03 Hilden kämpfen um die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg.

Morgen, 19:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
19:00

>>> Zur Relegation um die U15-Niederrheinliga-Meisterschaft

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Relegation der Frauen

  • Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga: Die beiden Vizemeister der Landesligen ermitteln einen dritten Aufsteiger - FC Kray und Fortuna Düsseldorf.
  • Abstiegs-Relegation in der Landesliga: Die Tabellen-Elften ermitteln einen zusätzlichen Absteiger - Siegfried Materborn und FV Mönchengladbach.

Morgen, 19:30 Uhr
FV Mönchengladbach 2020
FV Mönchengladbach 2020FV MG 2020
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
19:30live

  • Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.

Morgen, 19:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Union Wetten
Union WettenUnion Wetten
19:30

>>> Zur Relegation der Frauen-Landesliga

  • Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga: Die Tabellen-Neunten ermitteln noch zwei weitere Absteiger - BV Gräfrath gegen SC Hardt und SpVgg Steele und Hemdener SV.

Morgen, 19:30 Uhr
SC Hardt
SC HardtSC Hardt
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
19:30

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Hemdener SV
Hemdener SVHemden
19:00

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Frauen-Bezirksliga

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