Relegation live: Showdown zwischen Wuppertal & Bruckhausen

"Es ist an für sich eine gute Ausgangslage. Uns war es wichtig, dass wir hier nicht mit einer Niederlage vom Platz gehen. Im Heimspiel am Sonntag haben wir es nun in der eigenen Hand", erklärte SSV-Coach Damian Schary nach dem Abpfiff in Bruckhausen. Nach Führung war sein Team in der zweiten Halbzeit in Rückstand geraten, konnte in der Folge aber den Ausgleich erzielen und verpasste in der Nachspielzeit nur denkbar knapp den Siegtreffer. Somit stehen am Sonntag im Rückspiel die Chancen für beide Mannschaften ausgeglichen.

Damit ist auch die Ausgangslage klar. Die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, bleibt in der Bezirksliga, für den Verlierer geht es runter in die Kreisliga A. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgen 30 Minuten Verlängerung. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, geht es ins Elfmeterschießen. Definitiv nicht mit von der Partie ist Trainer Schary, der einen länger geplanten Urlaub antritt. Zumindest fraglich dürfte der Einsatz von Keeper Leon Wilke sein, der in Duisburg verletzt ausgewechselt werden musste. Bei den Gästen wird Josef Abi-Haidar fehlen, der nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah. Bis dahin zählte er zu den besten Akteuren auf dem Platz. Auch Batuhan Albay und Ugur Özmen stehen urlaubsbedingt nicht zur Verfügung.

So lief das Hinspiel

TSV Bruckhausen – SSV Germania Wuppertal 2:2

TSV Bruckhausen: Paul Küpper, Ugur Özmen, Ahmad Al Saalm, Samet Uz, Niklas Poeggel, Kürsat Abdullah Hizarci (75. Oguz Yüksel), Emre Yildiz, Safak Nahircioglu, Gojar Mustafaj (75. Mehmet Turhan), Robin Tim Gansauge (46. Younes Fagrach), Josef Abi-Haidar - Trainer: Ömer Camuralioglu - Trainer: Aykut Ünlü

SSV Germania Wuppertal: Leon Wilke (71. Noah Bogun), Jannick Weitzel, David Schumann, Leon Elbl, Sven Christian Gatzenmeier, Julian Weidmann (67. Moritz Kerkien), Hakan Sagmak, Marvin Mühlhause (67. Kilian Wendling), David Amankwah Darko, Marius Schubert (76. Nico Schary), Ruslan Zinakov - Trainer: Damian Schary

Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marvin Mühlhause (19.), 1:1 Safak Nahircioglu (60.), 2:1 Ahmad Al Saalm (68.), 2:2 Sven Christian Gatzenmeier (73.)

Rot: Josef Abi-Haidar (80./TSV Bruckhausen/grobes Foulspiel)