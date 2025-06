Relegation live: Showdown zwischen Pfalzdorf und Uerdingen

Es ist bereits die dritte und damit auch voraussichtlich letzte Begegnung in der Entscheidungsrunde. Einen Sieger gab es allerdings in den ersten beiden Partien noch nicht, was die Ausgangslage durchaus interessant macht. Los ging es mit einem 2:2 zwischen Uerdingen und Bockum, gefolgt von einem 1:1 zwischen Bockum und Pfalzdorf. Daraus ergibt sich, das Bockum mit zwei Punkten die Tabelle anführt, Uerdingen und die Alemannia folgen mit je einem Zähler.

Daraus ergeben sich verschiedene Szenarien. Einfach ist die Rechnung, sollte Pfalzdorf oder Uerdingen am Mittwoch gewinnen. Der Sieger ist sicher gerettet, der Verlierer stünde sicher als Teilnehmer des Relegationsspiels gegen Ratingen fest. Komplizierter wird es, sollten es zu einem erneuten Remis kommen. Sollte die Partie 2:2 enden, wäre der VfB gerettet, Pfalzdorf und Bockum müssten aufgrund von Tor- und Punktgleichheit in eine erneute Entscheidungsrunde mit Hin- und Rückspiel. Der VfB Uerdingen ist bei einem Remis am Mittwoch in jedem Fall gerettet, Pfalzdorf erst dann, wenn das Unentschieden mit 3:3 oder höher endet.

Damit ihr immer auf Ballhöhe seid, begleiten wir das Entscheidungsspiel ausführlich live. Neben einem Ticker und den Höhepunkten auf FuPa.tv wird das gesamte Spiel außerdem auf unserem YouTube-Kanal gestreamt.

