Relegation live: Schonnebeck, Bocholt, Velbert & Speldorf kämpfen

Am Mittwochabend wird es für vier Teams noch einmal richtig spannend: Die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Bocholt kämpfen um den direkten Aufstieg in die U19-Niederrheinliga, die SSVg Velbert und der VfB Speldorf duellieren sich im Rennen um die U17-Niederrheinliga. Gejubelt hat schon der SC St. Tönis in einem packenden Duell am Dienstag.

Die SpVg Schonnebeck, zuletzt in der Niederrheinliga gewesen, und der 1. FC Bocholt belegten in ihren Quali-Gruppen hinter dem VfB 03 Hilden und dem KFC Uerdingen jeweils nur Platz zwei. Deshalb wird im Entscheidungsspiel bei der SG Unterrath am Mittwoch der finale siebte Aufsteiger (oder Klassenerhalt im Falle der SpVg) ausgespielt. Neben Hilden und Uerdingen haben sich in der Quali auch der ETB SW Essen, FSV Duisburg, VfB Homberg und VfL Rhede durchgesetzt.

Schon am Dienstagabend stand das entscheidende Duell der C-Junioren an. Der SC St. Tönis kassierte früh eine rote Karte, ging aber gegen den SC Velbert noch in Führung. Die Bergischen kamen allerdings zum Ausgleich und erzwangen im Entscheidungsspiel die Verlängerung. Hier triumphierte St. Tönis dann im Elfmeterschießen und darf deshalb den Aufstieg in die Niederrheinliga feiern. Als beste Tabellendritten spielten die beiden Klubs einen 17 Aufsteiger aus. In der Quali haben sich ebenfalls durchgesetzt: SuS Dinslaken, 1. FC Bocholt, Vogelheimer SV, TSV Meerbusch, SVG Weißenberg, Sportfreunde Königshardt, 1. FC Mönchengladbach, Rhenania Hamborn, TuS Reuschenberg, SSVg Velbert, FC Kray, VfB Homberg, Arminia Klosterhardt, ASV Süchteln, SpVg Schonnebeck und TSV Krefeld-Bockum.