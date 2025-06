Relegation live: Odenkirchen will gegen den 1. FC zuhause vorlegen

_________ Entscheidungsrunden vor Teilnahme an der Bezirksliga-Relegation

In gleich drei Bezirksligen herrscht nach dem letzten Spieltag Punktgleichheit rund um den Relegationsplatz zur Kreisliga A. Deshalb steigt vor der eigentlichen Bezirksliga-Relegation in den Gruppen 3, 4 und 5 jeweils noch eine Entscheidungsrunde; in der Bezirksliga, Gruppe 4, sind sogar drei Teams involviert. Die jeweiligen Verlierer müssen an der Relegation teilnehmen, die Gewinner halten die Klasse direkt.

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 3