 2026-06-02T03:22:52.672Z

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Relegation live: Oberliederbach empfängt Germania Wiesbaden

Der Aufstieg ist zum Greifen nah: Im Relegationshinspiel kämpfen die SG Oberliederbach und Germania Wiesbaden um den entscheidenden Vorteil +++ Der Wiesbadener Kurier überträgt live +++ Eric Pascal Bender als Experte mit dabei

von Lauris Ommert · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Wer spielt in der kommenden Saison in der Gruppenliga? Die SG Oberliederbach empfängt die SG Germania Wiesbaden zum Relegationshinspiel.
Wer spielt in der kommenden Saison in der Gruppenliga? Die SG Oberliederbach empfängt die SG Germania Wiesbaden zum Relegationshinspiel. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Eric Pascal Bender
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Oberliederbach. Es geht um den Aufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden. Die Anwärter: die SG Oberliederbach (Kreisoberliga Main-Taunus) und die SG Germania Wiesbaden (Kreisoberliga Wiesbaden), die in ihren Ligen jeweils als Tabellenzweiter die Relegationsteilnahme gesichert haben. Beide gehen mit Selbstvertrauen in das Halbfinalhinspiel am Mittwoch (20 Uhr).

ZUM LIVESTREAM!

Die Germania feierte zum Abschluss im eigenen „Wohnzimmer“ ein Schützenfest, 9:1 hieß es am Ende. Auch Oberliederbach verbuchte zuletzt einen Kantersieg zu Hause (6:0). Wer verschafft sich den Vorteil? Der Wiesbadener Kurier zeigt das Hinspiel im Relegationsduell in voller Länge live, kommentiert von Lauris Ommert und Experte Eric Pascal Bender, der selbst vor drei Jahren mit seinem Team FV Delkenheim in der Aufstiegsrelegation stand, dort im Finale gegen den SV Wallrabenstein scheiterte.

Morgen, 20:00 Uhr
SG Oberliederbach
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SG Germania Wiesbaden
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20:00

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