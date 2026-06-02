Relegation live: Oberliederbach empfängt Germania Wiesbaden

Die Germania feierte zum Abschluss im eigenen „Wohnzimmer“ ein Schützenfest, 9:1 hieß es am Ende. Auch Oberliederbach verbuchte zuletzt einen Kantersieg zu Hause (6:0). Wer verschafft sich den Vorteil? Der Wiesbadener Kurier zeigt das Hinspiel im Relegationsduell in voller Länge live, kommentiert von Lauris Ommert und Experte Eric Pascal Bender, der selbst vor drei Jahren mit seinem Team FV Delkenheim in der Aufstiegsrelegation stand, dort im Finale gegen den SV Wallrabenstein scheiterte.