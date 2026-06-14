Relegation live: MSV Düsseldorf holt 1:1 in Meerbusch

– Foto: Michael Zöllner

Die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga steuert auf ihre Entscheidung zu, am Sonntag könnte bereits das erste Team aus dem Rennen sein. Nach dem 2:2 zwischen dem MSV Düsseldorf und dem Duisburger FV 08 am Mittwoch würde eine Niederlage des OSV Meerbusch gegen den MSV am Sonntag (15 Uhr) das vorzeitige Aus für die Meerbuscher bedeuten, die schon im Vorjahr in der Landesliga-Relegation gescheitert waren.

Umgekehrt kann die Punkteteilung am Mittwoch aber auch eine große Chance für den OSV sein. Denn reicht es am Sonntag zu einem Sieg, dann wäre nicht nur der MSV aus dem Rennen, sondern dem OSV würde am kommenden Mittwoch in Duisburg bereits ein Remis zum Aufstieg reichen. Bei einem weiteren Remis hingegen bliebe alles denkbar offen. Spannender kann man sich also ein Spiel kaum wünschen. Die Heimbilanz spricht dabei für die Meerbuscher - nicht ein einziges Heimspiel ging bei 13 Siegen und drei Remis in dieser Spielzeit verloren.

Deshalb sind wir ja auch am Sonntag in Meerbusch mit von der Partie, wenn es um die sprichwörtliche Wurst geht, die es auf dem Sportplatz sicher auch gibt, falls ihr doch lieber persönlich vor Ort sein wollt. Anderenfalls bieten wir Euch den Livestream auf unserem YouTube-Kanal, den ihr bequem hier gleich unterhalb hier aus dem Text heraus starten könnt. Natürlich gibt es aber auch wieder einen Liveticker, über den ihr auch zu den Live-Höhepunkten der Partie bei FuPa.tv kommt. Nachberichte und Fotos runden das Paket zu dieser Partie für Euch ab. Seid also mit dabei.