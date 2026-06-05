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Relegation live: Hahn oder Lorsch? Wer zieht ins Finale ein?
Wer zieht ins Relegations-Finale um die Gruppenliga ein? +++ Der SV Hahn oder Olympia Lorsch? +++ Die Entscheidung fällt im Echo-Stream. Sonntag, 15 Uhr, live
von Benedikt Palm · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Hahn empfängt Olympia Lorsch zum Relegations-Rückspiel um die Gruppenliga Darmstadt. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Hahn. Nur noch ein Schritt bis zum Finale. Doch wer wird ihn gehen? Der SV Hahn empfängt Olympia Lorsch am Sonntag, 15 Uhr, zum Relegations-Rückspiel. Beide Mannschaften wollen gewinnen, beide wollen hoch in die Gruppenliga Darmstadt, doch nur eine kann sich am Ende durchsetzen. Die Entscheidung fällt im Stream bei Echo Online, live und in voller Länge. Kommentiert von den Sportreportern Felix Poser und Benedikt Palm.