Relegation live: GSV Moers II und TuS Borth eröffnen Runde

Die Relegation um den letzten Startplatz in der Kreisliga A Moers beginnt am Mittwochabend beim GSV Moers II: Die Landesliga-Reserve, die sich in einer Entscheidungsrunde wegen Punktgleichheit gegen den 1. FC Lintfort II durchgesetzt hat, spielt zuerst gegen den TuS Borth. Am Sonntag steigt dann der FC Rumeln-Kaldenhausen ein.